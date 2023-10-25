「月偏食」週日上演4小時！時間、觀賞秘訣一次看 錯過要再等2年
下週日（10月29日） 凌晨至清晨，夜空中將發生美麗的「月偏食」，中央氣象署指出，若天候許可，台灣各地於當天日出前的西方天空，將可看見滿月的月面逐漸轉換為有缺角的月沒帶食現象，全程約4小時28分鐘，民眾可以選擇西方視野範圍內較無遭遮掩的地點觀賞，若本次錯過，下次月食將發生在2025年9月7至8日，將近2年才能再見。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署大氣觀測組表示，本次月食在台灣時間10月29日清晨2點開始，由「半影食始」揭開序幕，皎潔的月面自東側逐漸略微黯淡，但目視不易察覺；偏食開始於3點35分「初虧」，此時月面的東南側開始有缺角，之後缺角逐漸擴大；4點14分「食甚」，是本次月食缺角最大的時候，缺角約佔月面的13%，食分不大，僅缺一小角。
隨後後月亮缺角將逐漸縮小，在4點54分月面「復圓」，6點28分「半影食終」恢復原本的明亮月面。全部過程歷經4小時28分鐘，其中「本影食」的階段歷時1小時19分鐘。由於台灣各地月亮陸續西沒的時間為6點03至6點20分間，因此無法見到月食現象結束的「半影食終」階段。
本次月食發生時，月亮位於西方天空，建議民眾選擇西方視野範圍內較無遭遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。
氣象署說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。本世紀（2001~2100年）全球各地預計發生228次月食，其中月全食85次、月偏食57次及半影月食86次，台灣總計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食，下次月食將發生於2025年9月7至8日。