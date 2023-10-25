ITF線上旅展2023懶人包/台南老爺行旅住宿2折　福容墾丁每人660元

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自11月1日中午12點起，限時7天推出「老爺感謝季」線上旅展。祭出全台10家老爺通用的「3,200元聯合住宿券」、適用12間餐廳的「1,980元聯合餐飲券」、「礁溪老爺樂活假期三天兩夜」、「3,999元台南老爺四人家庭客房住宿券」等47款經典商品，其中台南老爺行旅四人入住家庭客房不含早餐，每晚3,999元，等同2折優惠，為此次老爺酒店集團旅展中最低折扣。
📍大直英迪格
今年推出全新住宿票券商品「一泊一食+無限暢飲」，包含雙人份自助早餐及2小時八款特選調酒無限暢飲，限定日入住再贈送脆炸薯條，原價24,473元，旅展限定只要5,888元，等於是2.4折。「一泊二食住宿券」今年釋出更多優惠，指定日入住再享限量升等豪華超大床房及延遲退房至中午12時，搭配原價1,880元的晚間套餐，可任選香煎鮭魚、西班牙伊比利豬、美國頂級肋眼心牛排主菜三選一，原價26,441元，旅展限定6,888元，約2.6折。
📍北投老爺酒店
11月1日至6日於官網舉辦線上旅展，今年祭出雙人景緻客房住宿券2.5折起，買10張再送1。「景緻客房雙人住宿券」，雙人入住乙晚含半自助式早餐兩客，原價22,000元，旅展期間每張5,666元，再享買10送1張優惠，平均換算下來每人每晚最低只要2,575元起，相當於2.5折優惠。溫泉季旅展現場單筆消費滿6,000元即享扭蛋機抽獎乙次，最大獎可獲得價值近兩萬元的北投老爺雅緻客房雙人住宿券。
📍台北晶華酒店
推出2.7折的「漫遊中山」客房住宿券，入住13坪豪華客房，再贈兩客CNN推薦、與米其林綠星聯名早餐，售價5,988元。另外集團也推「環遊晶華住宿券」，每張10,000元、可自由選用於晶華旗下各酒店。
📍台北、高雄圓山
台北、高雄圓山飯店聯合祭出住宿券優惠，最低2.7折起，2大2小入住高雄圓山飯店，含4客早餐只要3,980元，等於每人不到千元，即日起至11月24日線上旅展就買得到。台北圓山「平日聯合住宿通用券」單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，等於每張3000元，超值優惠打到3.1折起，依使用張數入住不同房型。
📍長榮酒店
即日起集結國內六家酒店食宿推出優惠，主推聯合住宿券及餐券套票組。聯合住宿券單張3,399元，是打3.3折優惠，若是買套票組（20張/組）58,000元，等於每張平均只要2,900元，是2.6折優惠。一張即可入住長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中），長榮文苑酒店（嘉義）或台糖長榮酒店（台南）。
📍高雄萬豪酒店
推出旅展限定平日(週日至週五)住房優惠：「萬豪雙人行」含經典客房一晚與豪享自助餐廳早餐兩客，原價19,085元，台北旅展下殺28折，優惠價只要5,299元；「萬豪闔家歡」含豪華四人房一晚及豪享自助餐廳早餐四客，原價26,620元，旅展下殺26折，優惠價6,999元。獨家再推出一泊二食「超豪氣雙人行」，入住經典客房一晚含翌日雙人自助早餐，加贈豪享自助餐廳或京享蔬食百匯餐廳晚餐兩客，原價21,703元，旅展限定價6,999元，近3折優惠。
📍（同場加映）福容大飯店
即日起到11月17日晚上6點，聯合住宿券推出三種優惠方案，買十送一29,000元，每張2,636元，聯合住宿券可入住全台福容大飯店，包含今年全新品牌「福容徠旅」，共有墾丁、高雄、林口與水里四個據點，全台福容達到17家分店。今年ITF旅展推出三種優惠，方案一，一套五張14,500元；方案二，買十送一29,000元，等於平均一張2,636元，若4人入住福容徠旅墾丁，等於每人每晚僅有660元。