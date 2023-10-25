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王大陸約會「愛馬仕嫩妹」！情變大馬女神蔡卓宜　快閃遁逃友人家

▲王大陸（左圖左）去年和蔡卓宜公開認愛，過年期間還拜會女方家人，一度被認為好事近了，沒想到驚爆分手後已經有新歡。（圖／翻攝自微博、蔡委廷Instagram）
▲王大陸（左圖左）去年和蔡卓宜公開認愛，過年期間還拜會女方家人，一度被認為好事近了，沒想到驚爆分手後已經有新歡。（圖／翻攝自微博、蔡委廷Instagram）

記者江芷稜／綜合報導

演出電影《我的少女時代》暴紅的王大陸，去年認愛馬來西亞籍女神蔡卓宜，儘管女方有過離婚紀錄，兩人仍大方放閃，合體參加健身實境秀《哎呀好身材4》公開戀愛過程，暢談王大陸的貼心照顧，並告白「有了你，我有了新的家人」，讓蔡卓宜感到很暖心。沒想到今年一起返台後驚傳分手，王大陸還被拍到與揹著愛馬仕包的長髮嫩妹約會，疑似有了新歡。

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▲王大陸和蔡卓宜公開認愛，在節目上曝光告白過程。（圖／翻攝自《哎呀好身材》微博）
▲王大陸和蔡卓宜公開認愛，在節目上曝光告白過程。（圖／翻攝自《哎呀好身材》微博）
32歲的王大陸和小3歲的蔡卓宜2021年時拍攝戀愛綜藝節目《怦然再心動》相識，當時蔡卓宜約會男嘉賓，尋覓真命天子，王大陸則擔任觀察嘉賓，意外擦出火花，被媒體多次拍到在上海街頭擁吻、公主抱，堅不鬆口戀情，直到去年底才對外承認交往，開始高調放閃，一起參加綜藝節目，王大陸農曆過年期間還去大馬見了女方家人，外界猜測好事近了。

▲王大陸當街激吻蔡卓宜。（圖／娛樂有飯微博）
▲王大陸情到濃時，被拍到當街激吻蔡卓宜。（圖／娛樂有飯微博）
但兩人暑假返台後，感情急轉直下，眼尖網友發現雙方取消追蹤彼此，蔡卓宜IG刪除關於王大陸的合影，語氣相當低落，似乎受到情傷，《鏡週刊》則報導，王大陸近期頻頻冒出新桃花，不只和直播主沐軒同遊花蓮，還被拍到與一名長髮、揹著愛馬仕精品包的女子，一起搭計程車約會，過程中發現媒體跟拍，司機不停在台北市繞圈圈，亟欲擺脫狗仔，最後遁逃到朋友家，王大陸對新歡相當保護，身邊已不見過往黏TT的女友蔡卓宜。

▲王大陸（左圖左）與沐軒（左圖右）一同出席新加坡派對，戴同一款手鍊還互動親暱。（圖／翻攝自微博）
▲王大陸（左圖左）與直播主沐軒（左圖右）一同出席新加坡派對，戴同一款手鍊還互動親暱。（圖／翻攝自微博）

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