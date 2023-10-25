蘋果10/31又有發表會！邀請函曝新品iMac 想買筆電先等舊機降價
蘋果10月驚喜連發！先是突襲式的開賣平價版Apple Pencil USB-C，今（25）凌晨再來一彈，預計在台灣時間10月31日上午8點舉行第二次秋季發表會，主題為Scary Fast（快得驚人），且從網頁上看到邀請函上的動畫除了蘋果Logo之外，還隱藏著一張果粉熟悉的笑臉，就是Mac電腦上Finder應用程式圖示的Logo，似乎直接點名這次就是以Mac電腦為主場。同時提醒，想買筆電可以再等一下，預料舊代機種也會跟著一波降價，會是撿便宜的好時機。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果預計將在台灣時間10月31日上午8點舉行今年第三場的發表會，這次主角沒意外的話就是Mac電腦，頁面直接秀出Mac系統Finder的Logo，此外，《NOWnews》檢視了近年10月舉辦的活動，距離上一次10月舉辦發表會已經是2021年，當時發表了搭載M1 Pro、M1 Max 晶片的全新 MacBook Pro、全新Air Pods，以及顏色超繽紛的HomePod mini。
2020年10月因為疫情讓 iPhone 12系列延至10月才亮相，也是少見iPhone 發表會落在10月；2018年有新款 Mac和 iPad Pro推出；2016年10月首款搭載Touch Bar功能MacBook Pro筆電問世。
至於今年10月會是什麼產品？外界大多猜測最有可能的會是新一代24吋iMac，因目前官網的iMac是2021年4月亮相，也是蘋果首度打造彩色的24吋iMac，同樣配置M1晶片，已經超過900天沒有改版更新，且應該不會配置舊版M2晶片，根據外媒《彭博社》記者Mark Gurman爆料，這次iMac可能跳過M2晶片，直接來到最新的M3晶片，相當令人期待。
此外有新的M3晶片，MacBook系列產品線應該也會有一番更新，但外型可能不會有太大的突破。不管如何，想買筆電可以再忍一下，預料舊代機種也會跟著一波降價，如果搭配雙11電商平台的大型促銷，撿便宜的機會大增。