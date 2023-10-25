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馬來西亞將禁止稀土原料出口！考量戰略因素　專家分析鉅額利益

▲馬來西亞政府24日表示，未來只允許出口加工過的稀土礦物，將禁止稀土原料的出口。（示意圖／Pixabay）
▲馬來西亞政府24日表示，未來只允許出口加工過的稀土礦物，將禁止稀土原料的出口。（示意圖／Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

馬來西亞科技部長鄭立慷在24日表示，馬來西亞只允許出口加工過的稀土礦物，將禁止稀土原料的出口。除了考量戰略安全因素之外，專家預估稀土行業預料在2025年為馬國國內生產總值（GDP）貢獻95億令吉（約等同於新台幣643億元），並創造7000個就業機會。

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馬來西亞政府表示，禁止稀土原料出口的原因，其中之一是擔憂這類戰略資源遭無限制的開採及出口而流失。新政策將全面規劃稀土領域，從開採、加工及出口一體化工業生產模式，確保馬國在稀土領域的最大收益。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）9月時在國會下議院提呈《第12馬國計劃中期檢討報告》時說，政府將制定全國稀土元素資源詳細繪測圖，並推動發展結合上中下游一體化的綜合商業模式，以維持馬國的稀土價值鏈。

美國地質調查局（USGS）2019年的調查顯示，馬國各類稀土蘊藏量約3萬公噸，在全球蘊藏量佔比不大，目前全球稀土蘊藏量最大的是中國的4400萬公噸，佔了全球稀土蘊藏量的97％。稀土主要應用於許多高科技產品，包括綠色動能汽車、風力發電、環保電池、手機等。 在軍事用途上，能提升導彈、飛機、坦克鋼材合金的性能。

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