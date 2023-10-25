中國查稅風波！富士康股價下跌 彭博：郭董能否頂住壓力受質疑
鴻海旗下富士康集團近來遭到中國稅務部門查稅，引起許多媒體關注，也有不少人質疑，這與其創辦人郭台銘宣布參選台灣總統有關。中國此舉也引發人們對於郭台銘商業帝國的擔憂，且對於郭台銘能否扛著北京壓力畫上問號。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《彭博社》報導，在中國官媒《環球時報》披露了富士康集團在中國多地受到稅務和土地使用調查之後，富士康旗下上市公司鴻海精密股價本週下跌了5%；鴻海旗下富士康工業富聯在上海交易中下跌15%，而兩家在香港上市的公司周案也下跌。這四檔股票本週市值損失約90億美元（約台幣2900億元）。鴻海集團股價較6月高點下跌15%，富士康工業股價下跌40%。
而中國當局進行的調查，也使得郭台銘面臨多重挑戰，包括中國經濟低迷、iPhone15銷售低迷，以及鴻海剛踏入已飽和的電動車市場的多元化業務。富士康是幫中國創造就業及出口的公司，鑑於其在中國的製造業業務，大眾也對於郭台銘在兩岸問題上是否能頂著北京壓力存在著疑問。
凱基證券亞洲有限公司投資策略主管溫傑（Kenny Wen）表示，「稅務調查引發了擔憂，認為這是因為郭台銘宣布獨立參選總統的緣故。」溫傑指出，郭台銘的舉動對富士康的潛在政治影響確實很難預測，「所以投資者選擇先賣掉它。」
摩根士丹利在報告中表示，這項調查可能會加速鴻海將產能多元化移出中國的腳步。在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，美國公司也一直依賴中國供應商尋找替代地點。