趙天麟退選誰接棒？簡煥宗聲明不選、郭建盟和黃捷則這樣說
高雄立委趙天麟因涉婚外情風波，經過昨（24）日一整天的沉澱，在晚間宣布退出這次的立委連任，選區內的民進黨議員簡煥宗、郭建盟，甚至是黃捷都被點名可能接棒趙天麟選立委，不過簡煥宗在今晨率先表態，不會參選2024這場立委選舉，郭建盟說有需要時會勇於承擔，另一名被點名的黃捷則說相信黨中央會做出最好的安排。
記者鄭婷襄／高雄報導
簡煥宗聲明指出，民進黨是一個熱情且有理想抱負的政黨，在道德與義理上，民進黨總是時刻以高標準去檢視自己。相信趙天麟委員對地方上的建設，無論是在藝文，或是閒置場域的活化，他也都相當盡心盡力。但在選舉期間發生這樣的事情，選情遭受衝擊是大家所不願意看到的。
他會繼續擔任好議員角色，當然也不會忘記選民託付的任務，會持續來協助推動以及監督市政發展，他「不會參選2024這場立委選舉」，中央認為有合適人選，他都將全力支持黨中央決策，全力輔選。
郭建盟今則表態「在天麟委員有難、地方有需要時，會勇於承擔義無反顧」，他在地經營20年，有五屆議員經驗，長期在地方經營，也常跨選區服務，鼓山、鹽埕就在周邊，不會有不熟悉的情況。
黃捷則說，選舉過程中發生很多事情大家都蠻意外的，遇到了就趕快調整、團結振作，選戰只剩下80天，時間非常緊迫，無論如何民進黨都要趕快團結、振作，把這席守下來，才是最重要的。相信黨中央會凝聚共識，做出最好的安排，至於是否有人跟她談過，黃捷說「沒有」，而被問到自己的意願，她仍說「決定權不在我，看黨中央安排，一定要贏」。