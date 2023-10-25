爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

趙天麟退選誰接棒？簡煥宗聲明不選、郭建盟和黃捷則這樣說

▲立委趙天麟（中）因涉婚外情風波宣布退選，議員簡煥宗（右）聲明表態不會參選。（圖／翻攝自簡煥宗臉書）
▲立委趙天麟（中）因涉婚外情風波宣布退選，議員簡煥宗（右）聲明表態不會參選。（圖／翻攝自簡煥宗臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄立委趙天麟因涉婚外情風波，經過昨（24）日一整天的沉澱，在晚間宣布退出這次的立委連任，選區內的民進黨議員簡煥宗、郭建盟，甚至是黃捷都被點名可能接棒趙天麟選立委，不過簡煥宗在今晨率先表態，不會參選2024這場立委選舉，郭建盟說有需要時會勇於承擔，另一名被點名的黃捷則說相信黨中央會做出最好的安排。

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡煥宗聲明指出，民進黨是一個熱情且有理想抱負的政黨，在道德與義理上，民進黨總是時刻以高標準去檢視自己。相信趙天麟委員對地方上的建設，無論是在藝文，或是閒置場域的活化，他也都相當盡心盡力。但在選舉期間發生這樣的事情，選情遭受衝擊是大家所不願意看到的。

他會繼續擔任好議員角色，當然也不會忘記選民託付的任務，會持續來協助推動以及監督市政發展，他「不會參選2024這場立委選舉」，中央認為有合適人選，他都將全力支持黨中央決策，全力輔選。

▲趙天麟退選，是否接棒選立委，郭建盟說有需要時會勇於承擔。（圖／翻攝自郭建盟臉書）
▲趙天麟退選，是否接棒選立委，郭建盟說有需要時會勇於承擔。（圖／翻攝自郭建盟臉書）
郭建盟今則表態「在天麟委員有難、地方有需要時，會勇於承擔義無反顧」，他在地經營20年，有五屆議員經驗，長期在地方經營，也常跨選區服務，鼓山、鹽埕就在周邊，不會有不熟悉的情況。

黃捷則說，選舉過程中發生很多事情大家都蠻意外的，遇到了就趕快調整、團結振作，選戰只剩下80天，時間非常緊迫，無論如何民進黨都要趕快團結、振作，把這席守下來，才是最重要的。相信黨中央會凝聚共識，做出最好的安排，至於是否有人跟她談過，黃捷說「沒有」，而被問到自己的意願，她仍說「決定權不在我，看黨中央安排，一定要贏」。

▲趙天麟退選，是否接棒選立委，黃捷僅說相信黨中央會凝聚共識，做出最好的安排。（圖／翻攝畫面）
▲趙天麟退選，是否接棒選立委，黃捷僅說相信黨中央會凝聚共識，做出最好的安排。（圖／翻攝畫面）

內幕／綠營鬆口氣！趙天麟外遇頂不住壓力　閃退嚴防成選舉破口　

趙天麟捲婚外情深夜致歉　不到1天再拋震撼彈宣布退選立委

趙天麟爆婚外情　陳其邁：很不應該、審慎評估立委布局

影／趙天麟被爆有中國籍小三！現身對妻兒道歉　2分鐘記者會快閃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞