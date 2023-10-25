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趙天麟婚外情引爆國安危機　國民黨提3疑點：應立刻停職接受調查

▲國民黨召開記者會，提出趙天麟婚外情引爆的三大國安疑點。（圖／資料照片）
▲國民黨召開記者會，提出趙天麟婚外情引爆的三大國安疑點。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

民進黨立委趙天麟與中國女子婚外情，引爆國安危機，國民黨智庫副執行長凌濤、發言人楊智伃今（25）日召開記者會，提出三大國安疑點，質疑趙天麟是認識這名中國女子後才擔任國防外交立委，多少機密資料可能外流，趙天麟應立即停止立委職務接受調查，若還能進出立院，代表民進黨提的反滲透法都是打假球。

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凌濤說，兩岸正常的婚姻、交往當然沒有問題，但趙天麟與這名中國女子存在長達10年的婚外情，加上趙天麟擔任國防外交立委、二度擔任召委，才會讓整件事情，不只是私德問題，而是國安問題。

國民黨提出國安三大疑點，第一，趙天麟的中國籍女友到底是誰？凌濤說，他們透過現有線索追查，張晴是是江西萍鄉人，不符合自由行條件，2018年透過趙天麟辦公室助理擔保以醫美簽證來台，但她的手機號碼註冊在上海、深圳，來台是從香港出發，跟趙天麟是在日本見面，這種從第三地出發、第三地會面是否是特務手法？趙天麟應該說清楚。

國安疑點二，趙天麟遇到張晴後就加入國防外交委員會，凌濤說，立法院第六會期時，趙天麟還不是國防外交委員會的立委，但2018年跟張晴在台10天會面後，第七會期加入國防外交委員會，第八會期更擔任召委，立法院的機密情資、國防文件有多少是趙天麟與張晴言談中外流？

國安疑點三，趙天麟2014年擔任民進黨中國事務部主委、2015年以海基會董事訪中，凌濤質疑，當時趙天麟就已經跟張晴交往，還有多少未爆彈掌握在對岸手中，海基會、民進黨是否已經成為紅色趁透管道。

楊智伃酸，「小心匪諜就在你身邊！」趙天麟的婚外情退選都不夠，應暫停立委職務接受相關調查，民進黨用什麼標準檢驗馬文君，就應該用同要標準檢視趙天麟，賴清德退選大聯盟再添一名。

凌濤也認為，如果趙天麟此後還能隨意進出立法院，代表民進黨的反滲透法都是打假球。

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