▲虹韻攜手PHONAK捐百萬助聽器　助基隆弱勢聽障市民

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聽損占失智症風險因子第一 矯正聽力可降低一半失智風險虹韻助聽器執行長許立民表示，失智症12大風險因子中，名列第一的就是聽力損失。若聽力嚴重受損，罹患失智的風險將高出常人5倍之多。藉由矯正聽力損失減少處理聲音的負擔、提供大腦更多的刺激並提高社交參與度，可降低失智風險，而與不使用助聽器的聽損者相比，戴上助聽器可將罹患失智的風險降低一半。
虹韻捐助聽器 協助弱勢聽損市民截至9月，基隆市低收入戶及中低收入戶身障者共有1,414人，副處長致詞時表示，特別感謝虹韻助聽器促成本次「聽見愛希望工程」助聽器捐贈公益活動，讓本市有助聽器需求的身障朋友能免費取得進階款的助聽器，減輕購置輔具的經濟負擔，協助弱勢聽損市民有更多機會重新聽見聲音的美好。本次活動捐贈對象為基隆市領有身心障礙證明之中低收或低收入戶身障者，經基隆市輔具資源中心轉介後，由虹韻助聽器通知民眾至虹韻聽力中心進行聽力檢查，經檢測符合者（55至90分貝）將協助民眾選配聽力輔具。(詳細捐贈內容請參考 https://best-sound.pse.is/5bvwaz )
基隆市府將持續為弱勢族群努力，打造有愛城市，讓生活無礙，若有其他輔具服務(輔具評估、借用及維修等服務)需求可致電(服務專線02-2469-6966)本市輔具資源中心或至中心官網(網址：https://www.klatrc.tw/index.asp)預約。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59697
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