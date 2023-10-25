無辜被牽連！以色列最大移工族群捲入戰爭　日經亞洲：缺工潮來襲

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根據《以色列時報》，多年來移工都是農場上的一抹風景，他們長期支撐以色列的農業，大多數移工來自泰國東北部的農村地區，賺取現金，然後寄給家鄉的家庭建造房屋、償還貸款或教育孩子。
在以色列與哈瑪斯的戰爭爆發之前，約有30,000名泰國農民在以色列工作，其中約5,000人在加薩走廊（Gaza Strip）附近的農田工作，該國75%的蔬菜都產自該地。以色列政府表示，截至今年7月，以色列約有11萬9千名合法外國勞工，另有超過2萬5千名非法勞工，移工作為以色列的勞動力來源，帶給以色列鉅額的經濟利益。以色列的企業界人士透露，移工大量返回母國的後果，就是糧食會逐漸短缺，而以色列預估將有1萬2千名移工因戰爭因素離開以色列。
泰國暨以色列勞工安置合作計畫協議允許泰國人在以色列最長工作時間為5年3個月，但僅限農業領域，這有助於將泰國勞工支付的費用從平均9千美元降低至約2100美元，而農業移工方面，幾乎100％都是來自泰國的移工。
然而泰國移工在以色列長期受到歧視和剝削，關注勞工權益的以色列非政府組織「勞工熱線」（Kav LaOved）發布2020年泰國移工在以色列的概況，指出83%的泰國勞工領到的薪水低於法定最低薪資，且無法獲得足夠的醫療和法律保障。美國國務院（State Department）2022年的《人口販運問題報告》（Trafficking in Persons Report）將以色列農業部門一些泰國勞工的待遇描述為強迫勞動。
由於以色列和巴基斯坦開打，外國專家分析這是移工的權益轉捩點，原因在於以色列將開始大量缺工，而移工可以要求更高的薪資和足夠的權益，來彌補戰爭帶來的高度風險。而泰國政府則發表聲明，表示要將滯留於以色列並且想回國的公民接回國，目前有超過7000名在以色列的泰國人正等待回國航班。
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