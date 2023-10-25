日圓多空在150攻防！日圓貶勢何時轉向　專家點出2大關鍵指標

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其實，因為美債與日債殖利率利差擴大，日本央行除了每日無上限購債之外的操作，依照日本央行YCC政策，其目的在於避免殖利率超出區間，今年7月將控制上限調高至1%，即便目前仍低於此水準，但日本央行也一再採取行動緩和殖利率勁揚，市場因而更高度關注日本央行下周召開的利率決策會議。
不過，日圓在上周一度貶破150兌1美元後，又回升到149.31價位，在美債殖利率飆升，美日利差仍在下，目前繼向150大關靠攏，今日早盤一度來到149.92價位，市場多空在150攻防。由於新台幣這兩天貶幅有限，也使得日圓兌新台幣換匯價仍在「0.21字頭」，換匯價變化不大，今日早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價來到0.2191元至0.2193元震盪。
當然，對於愛到日本旅遊的台灣民眾來說，也很關心日圓貶勢會維持多久，何時會開始轉向？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，「這取決兩大因素」，日圓現在會大幅走貶主要就是美國持續升息，美日利差大，也使得日圓呈現偏弱格局，因此，美國何時確定升息循環結束將是影響日圓走勢的關鍵，另一個可以改變日圓走勢就是日本是否再調整YCC政策。
日本央行去年12月放寬YCC上限，將日本作為長期利率指標的10年債殖利率所能容許的上限值提高至0.5%，日圓3個月不到就從150升破130兌1美元。林啟超說，今年會不會再來一次，就看日本在YCC上有無重大調整，恢復正常貨幣政策，尤其今年7月日本央行把YCC進一步放寬到1%，每2、3個星期就會把利率往上拉一點，至今日本10年期公債殖利率來到0.85%附近 ，照這趨勢下去年底可能就快到1%，如果日本央行持續調整YCC政策，日圓不太可能像現在這麼弱勢。
也因此，林啟超認為，美國聯準會（Fed）何時確定升息循環告一段落，日本央行對YCC政策有無重大調整，這是扭轉日圓最重要的兩個力量，但要看到日本升息，明年上半年可能性仍低，以日本人的個性一定會慢慢調整，這從日本央行新總裁植田和男上任以來的表現就可看出，即便學者出身也無法採取「鷹派」作為，最終還是妥協，其最大改變就是今年7月底調整YCC政策，上限從0.5%進一步提高至1%。
林啟超表示，日本央行也會先觀察YCC調整後市場的反應，加上日圓維持弱勢，對日本出口也是好事，因此，日本央行不會貿然這麼就升息，畢竟日本面對的狀況與其他先進國家不太相同，大家明年上半年可能升息告一段段落，維持利率在高檔，日本此時若貿然升息，可能引發日圓大幅升值，這也不是日本央行所樂見，對日本經濟也不是好事。