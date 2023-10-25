趙天麟有中國籍小三！黯然退選立委　反觀這些人婚外情卻無礙仕途

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2021年6月，時任醫福會執行長的王必勝被爆料，與小15歲的林姓護理師過從甚密，還疑似育有一女，兩週後王必勝與妻子接受專訪，坦承與林女是「不適當、不應該的關係」，但稱孩子不是他的。但隔年，王必勝升任衛服部次長，還兼任疫情指揮中心指揮官。
【張俊雄】
2000年政黨輪替後，民進黨政府首任行政院長是唐飛，但首位民進黨籍的行政院長則是張俊雄，而張俊雄從政30多年，也是知名的「雙人枕頭」。他與元配徐瑞英結褵多年，但卻又同時有一名「如夫人」朱阿英，1994年張俊雄參選高雄市長，遭國民黨對手吳敦義猛攻，朱阿英只好在造勢時公開落髮道歉，不過張俊雄選戰中仍慘敗。張俊雄要小三道歉，也飽受批評。
張俊雄在2000年10月接任行政院長，立委質詢時也多次抨擊張俊雄的雙人枕頭。張俊雄在2002年正式與元配離婚，與朱阿英結婚，他說，這是為了讓多年來的現實情況和法理趨於一致。
【柯建銘】
民進黨立院黨團總召柯建銘在2002年爆出婚外情17年，甚至還有一名4歲私生女。事隔多年，2018年又有媒體拍到，柯建銘與一名長相疑似當年外遇對象賴素月的短髮熟女用餐，兩人互動親密。2020年，柯建銘又被拍到與女兒一起吃冰淇淋，女兒肩膀還背著要價約15萬元起的深藍色香奈兒迷你Coco包。不過對相關傳聞，柯建銘都不回應。
【李鴻源】
除了民進黨外，藍營則屬前內政部長李鴻源與立委高金素梅的緋聞鬧得最沸沸揚揚。高金素梅從演藝圈轉戰政壇，與不少政治人物都傳過緋聞，2006年，時任台北縣副縣長的李鴻源就被拍到，與高金過從甚密，兩人密遊北京，2009年兩人還傳出同居，之後兩人毫不避諱，多次在公開場合出雙入對。因緋聞越演越烈，李鴻源2009年請辭副縣長獲准。
不過2011年，李鴻源仍獲馬政府重用，2011年先入閣擔任工程會主委，2012年再接掌天下第一大部內政部部長。李鴻源與高金素梅戀情，則疑似在2011年畫下句點。