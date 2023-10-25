引誘兒童滑IG引發焦慮失眠　美國33州檢方告Meta

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在加州奧克蘭（Oakland）聯邦法院提出的訴狀指出：「Meta利用強大、前所未見的技術引誘青少年與青年，吸引他們使用社群媒體，最終導致他們難以擺脫。而Meta的動機是從中牟利。」
對企業而言，兒童長期以來一直是具吸引力的客群，在他們處於較易受影響的年紀時，企業希望吸引他們成為消費者，強化他們對品牌的忠誠度。
對Meta而言，年輕消費者可能有助於吸引更多廣告商，他們希望兒童長大時可以繼續購買他們的商品。
但這33個州表示，研究顯示兒童使用Meta社群媒體平台，與出現「憂鬱、焦慮、失眠、教育與日常生活受干擾以及許多其他負面結果」有關。
Meta對這起訴訟感到「失望」，稱「這些州檢察長未有效率地與這個產業的各企業合作，為許多青少年使用的應用程式制定更清楚且符合年齡的標準，反而選擇走上興訟一途」。
美國另有8個州與華盛頓特區今天也對Meta提出類似訴訟，使得對Meta採取行動的有關當局增至42個。
在今天的案件中，Meta每違反一項州法律，可能面臨1000到5萬美元（約新台幣3萬2590到163萬元）的民事罰金，由於有數以百萬計的幼童與青少年使用Instagram，罰金可能會迅速增加。
這33個州提出的訴訟聲稱，Meta明知年輕人很需要透過其他使用者對他們的內容按「讚」來獲得肯定，仍拚命確保他們盡可能花更多時間在社群媒體上。
加州檢察長邦塔（Rob Bonta）說：「Meta一直在傷害我們的兒童與青少年，培養成癮行為以提高公司獲利。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1121025