爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

藍白合關鍵期！若侯柯配勝選　謝龍介：柯文哲想當閣揆可辭副總統

▲謝龍介認為，侯友宜願當副手，已經是釋出很大善意。（圖／POP radio提供）
▲謝龍介認為，侯友宜願當副手，已經是釋出很大善意。（圖／POP radio提供）

記者余祥／台北報導

藍白合進入最後關鍵階段，國民黨總統參選人侯友宜拋出願意接受「柯侯配」，被民眾黨總統參選人柯文哲稱很像被逼婚。侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介今（25）日接受廣播節目稱，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲能搭檔，這是最有機會勝選的組合，如果最後是「侯柯配」參選，柯文哲想要當行政院長，可以在當選後辭去副總統，副總統人選可以補提名，不必再辦選舉。

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主持人追問，總統就任的520當天就要產生行政院長、就要組閣，難道柯文哲當天不就任副總統？謝龍介則說，政治就是有無限空間，政黨協商就可以談很多，不要侷限於拚輸贏，如果藍白現在就要拚輸贏，就各自努力，但現在因為要呼應將近6成的民意，才會說大家來磨合。

談及藍白合過程，謝龍介指出，侯友宜與柯文哲21日見面時，侯就當面問柯是否一起搭檔參選，但柯沒有鬆口答應，但柯事後又丟出兩人已經見面，好像要促成合作，「不要有這種兩套手法」，柯文哲說外科醫生都是在最後30秒才決定，如果政治也要拖到最後30秒，會給對方造成很大的壓力，目前侯友宜就是在承受壓力的過程。

謝龍介表示，侯友宜是現任新北市長，如果民調、初選最後輸給柯文哲，就願意擔任柯文哲的副手，這是很大的善意，如果柯還是不願意承諾與侯互綁參選，那就只有進入政黨協商，侯競辦這邊就不再參與，柯文哲去跟國民黨談，他並強調，侯陣營會做最好的準備以及最壞的打算。

謝龍介指出，侯陣營這邊同意採取民調、初選一起的折衷方式，決定侯、柯誰正誰副﹔至於柯陣營質疑初選會有投票動員、灌票疑慮的問題，他說，國民黨會動員，民眾黨也會動員，這就是政黨實力的呈現，國民黨這邊已提出初選的執行方式，投票場地也都已經規劃好了，雙方可以派監票人員，如果柯陣營連幾百個監票志工都找不到，卻要參選總統，這會讓他很擔心。

謝龍介也說，這一局不管最後怎麼樣，有沒有合、合的怎麼樣，柯文哲都是穩贏不輸的，坦白講，2024對民眾黨來說，就是贏多還是贏少而已，而國民黨是希望一起贏。

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