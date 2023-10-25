藍白合關鍵期！若侯柯配勝選　謝龍介：柯文哲想當閣揆可辭副總統

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談及藍白合過程，謝龍介指出，侯友宜與柯文哲21日見面時，侯就當面問柯是否一起搭檔參選，但柯沒有鬆口答應，但柯事後又丟出兩人已經見面，好像要促成合作，「不要有這種兩套手法」，柯文哲說外科醫生都是在最後30秒才決定，如果政治也要拖到最後30秒，會給對方造成很大的壓力，目前侯友宜就是在承受壓力的過程。
謝龍介表示，侯友宜是現任新北市長，如果民調、初選最後輸給柯文哲，就願意擔任柯文哲的副手，這是很大的善意，如果柯還是不願意承諾與侯互綁參選，那就只有進入政黨協商，侯競辦這邊就不再參與，柯文哲去跟國民黨談，他並強調，侯陣營會做最好的準備以及最壞的打算。
謝龍介指出，侯陣營這邊同意採取民調、初選一起的折衷方式，決定侯、柯誰正誰副﹔至於柯陣營質疑初選會有投票動員、灌票疑慮的問題，他說，國民黨會動員，民眾黨也會動員，這就是政黨實力的呈現，國民黨這邊已提出初選的執行方式，投票場地也都已經規劃好了，雙方可以派監票人員，如果柯陣營連幾百個監票志工都找不到，卻要參選總統，這會讓他很擔心。
謝龍介也說，這一局不管最後怎麼樣，有沒有合、合的怎麼樣，柯文哲都是穩贏不輸的，坦白講，2024對民眾黨來說，就是贏多還是贏少而已，而國民黨是希望一起贏。