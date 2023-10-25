民進黨團續追馬文君洩密案 他怒批「轉移焦點」：不要雙標治國
已婚的民進黨立委趙天麟偷吃中國籍女子，昨天宣布退選立委，怎料，今天民進黨團開記者會，強調要繼續調查立委馬文君洩密案。對此，國民黨立委江啟臣今（25）日表示，馬文君洩密這件事不是已經去提告了嗎？檢調也在查，司法歸司法，立院歸立院，直言此舉就是為了轉移焦點，要民進黨不要用雙標帶領國家。
記者林怡昕／台北報導
江啟臣今天出席國防外交委員會，接受媒體聯訪時，被問及民進黨仍緊追馬文君洩密案，江啟臣先是質疑，「馬文君洩密這件事不是已經去提告了嗎？」他說，檢調在查，司法歸司法，立院歸立院，本來五權就是相互獨立，不能說拿司法來霸凌立法說不能監督，這也證明民進黨只有總統說的算，只有行政權獨大，不能監督審查，「拿機密霸凌立法監督」。
江啟臣說，不論是洩密、通敵，檢調應該趕快查，在朝在野監督不分藍綠，納稅錢不分藍綠，至於緋聞、洩密，就交由司法辦理，對於執政者來說，也應負責光明正讓要大家監督。
江啟臣表示，此舉就是為了轉移焦點，大家應該把焦點放在預算監督執行、國防整備上，因此，執政黨不要為了選舉，一直轉移焦點，讓人覺得離譜至極。
江啟臣說，民進黨說在野黨賣國，自己執政黨立委是護國，結果昨天護國立委說要退選，直批「不要用雙標帶領國家」，民眾、選民很聰明，不會被雙標矇騙，直言「護國立委做錯不要選，就要出來道歉，賴清德應該出來道歉」。
至於趙天麟外遇女子是「中國籍」？江啟臣說，這部分就是該調查去調查，不分藍綠都覺得這點有疑慮，認為有涉及國安就應該啟動調查，趙天麟涉及到哪種程度？他自己要說，不然，就是由檢調單位調查。