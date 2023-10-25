侯孝賢傳罹患失智症！醫曝注意生活「10大警訊」：病患逐漸年輕化
76歲知名導演侯孝賢拍完2015年上映的國片《刺客聶隱娘》後就從事監製等幕後工作，但美國媒體今（25）日凌晨爆料侯孝賢罹患「失智症」，台北的工作室已關閉，未來不會再拍攝任何作品，震驚影壇人士。北投健康管理醫院副院長錢政平提醒，「失智症不是正常老化現象，而是一種大腦疾病」，並分享失智症的10大警訊，民眾務必多關心身邊的親友狀況。
記者張志浩／綜合報導
錢政平在北投健康管理醫院衛教指出，目前台灣已邁入高齡社會，失智人口有逐年增加的現象。據衛生福利部統計推估2022年台灣失智者人口將超過30萬人，其中65歲以上長者占9成6，也有年輕化的現象。隨著年齡增長，身體器官雖不可避免衰退老化，但要注意的是，當發生輕度認知障礙不絕對等於失智症，但也非完全健康，失智症會伴隨的症狀，大約會有以下10種狀況。
⚠️失智症10大警訊
◾影響日常生活的記憶力改變。
◾計劃事情或解決問題有困難。
◾生活上完成熟悉的工作有困難。
◾對時間或地點感到困惑。
◾對了解視覺影像和空間關係有困難。
◾說話或寫作的用字上出現新困難。
◾物件放錯地方且失去回頭尋找和重做的能力。
◾判斷力變差或減弱。
◾退出工作或是社交活動。
◾情緒和個性的改變。
台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師吳善弘指出，失智症並非單一疾病，而是一系列症候群，症狀不只記憶力減退，語言能力、空間感、計算力、判斷力、注意力等各方面功能也恐退化，且可能造成個性改變、妄想或幻覺等，使人際關係、工作與生活能力大受影響。
錢政平師提醒，現今仍有部分民眾對於失智症認知不足，甚至認為失智症所伴隨症狀是件丟臉的事情，導致就醫不積極，延誤早期發現及治療的機會。雖然失智症在醫學上至今仍沒有可以完整治癒的特效藥，但仍可以透過相關影像檢查去協助追蹤和及時診斷，例如腦部磁振造影（MRI）可直接看到全腦構造是否出現特異病灶，或與同年齡階層的大腦結構有無異常萎縮型態等，給予家人更友善及穩定的生活。