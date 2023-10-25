名家論壇》吳崑玉／誰能告訴我：我們身處一個什麼樣的時代？

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賴副雖然一直躺在上舖，這下卻也不淡定了。他的問題是，家裡的人一直出問題，才猛打對手洩密，自家人就被爆出洩慾。年輕票約與柯P打平，如果藍白真的合了，不無可能被反超？經營將近一年，網上還是缺乏「賴粉」，綠營支持者多是「柯黑」，而不是死鐵「賴粉」，於是擴張力道相當有限。賴雖然講話條理清晰，卻缺乏震撼與魅力，一直殺不出本盤，還得承擔八年執政包袱。他不能僅當個穩當的正常總統，因為世道不是如此太平，人們心底也都清楚。
講到世道，這是現今所有總統候選人與操盤手的惡夢。自台灣有總統選舉以來，即使經歷過1996年台海危機，2019年習總「告台灣同胞書」與香港反送中，都沒有面對過如今這種世道。當年的台海危機都還只是區域危機，只要老美還挺著，對岸嚇嚇人還可以，真打是不敢的。但現在不是，中、俄、伊、朝邪惡軸心已經結成同盟，多點放火，全球生事。美、歐、日、澳等國也成為軍事協約，連二戰前羅斯福搞的「民主兵工廠」都重現江湖，專研兩次大戰戰史的弗格森也覺得第三次世界大戰有可能爆發。前兩次大戰，主要參戰國都缺乏「全球性武力投射(Global Power Projection)」能力，美國的全球武力投射能力是在二戰中逐步建立的。但現在美、俄、中都有全球核武投射能力，傳統武力就算無法全球投射，也具區域內的優勢威懾能力。兩方陣營劍拔弩張，從軍事對峙到經濟制裁，遠超過冷戰時期，40年全球化供應鏈逐次斷裂，任何一個區域內的小國，都不再具有倡議、協調、中立、兩邊討好的生存空間，被迫選邊站隊，否則便會跟郭董一樣，想刀切豆腐兩面光，卻被兩台大卡車擠成了豆花。
這種情勢發展，讓我想起了多年前周奕成就提出過的看法:「1920年代會再回來。」他說，1920年代是個美好的年代，卻是「大戰爭之前的和平」、「大蕭條之前的繁榮」、「大獨裁之前的自由」，這一切不只是懷舊，而是事後回顧二十世紀發生的一連串大事，其實都能在1920年代找到初起的脈絡。1929年的大蕭條是個轉捩點，但那也只是個「果」，20年代的通膨與泡沫才是「因」。希特勒在20年代還只是個啤酒館的鬧事者，29年後卻藉著危機，抓住人們現實絕望而尋求神蹟的心理迅速崛起。20年代各國覺得不再會有戰爭，廢弛軍備，倡議和平，於是當納粹德國迅速再武裝時，各大國均手足無措，坐失滅掉幼小酷斯拉的時機，然後被迫接受一場大戰。回顧過去十幾年，這一切都似曾相識。
只不過，歷史輪迴是在加速複製的，現在各種情勢給人的感覺，是1920年代已經來過了，現在全世界已經走入1930年代的危機前期。現代的墨索里尼與希特勒已經掌權，普丁就像墨索里尼，又笨又勤快，愛打鄰居卻一路戰敗，還得盟友們拼命救他。習大大就像希特勒，天天做著大國夢，想要在軍事上贏過美、英既存強權。美中貿易戰讓人想起30年代的美日貿易制裁，供應鏈斷裂，逼迫斷炊日本走向以戰爭打破封鎖，偷襲珍珠港只是時間與技術問題而已。俄烏、以巴、台海，三大危機區域已經爆了兩個。整個世界由治而亂，就像一頭灰犀牛，眼睜睜看著牠向自己衝過來，卻沒有人能阻止。也許納粹德國當年真造出了可以時空旅行的「納粹鐘」，只是撥盤壞了，沒有往前撥改變歷史，而是跳到現在，改變了一百年後的今天。
問題是，咱們的各位候選人們，人人糾結於眼前的選舉輸贏，講著無聊的幹話與廢話，滿腦子都是從豬肉桶裡多切一點豬肉，擺平對手或餵養選民，沒有人願意深刻縱論歷史與現實，沒有人剖析世界大勢，沒有人認真思考在此世局中，台灣的新定位與自處之道。所提者無非陳年老套，陳腔濫調，稍微深思便覺索然無味，又怎麼能擊中選民心底？當你把所有心思都放在選舉輸贏，你提出的每個政策都是在抓取某一TA的選民，你又怎麼會有興趣用心觀照真正的大局。於是，即使不是存心想騙，實際上也只是在騙，討厭講理論，講出來的東西卻比理論更不切實際。即將成為國家領導人的政治領袖們，在意回應的多是進出小房間這些枝微末節小事，用心操作的只是「在密室裡設計別人」這種另類「室內設計師」的手法。當郭董被對岸修理，這是兩岸商貿與政治關係的大是大非問題，卻只有賴副一人出面說了些人話，其他兩位，依舊不敢吭聲，「別讓習大不開心」。
我覺得，時光已走到了需要國家領導人們大開大闔，縱論天下的歷史時刻了。人們在混亂的世道中，不斷喪失過去所信奉的依據，那些主義、信條、定律、規則、定海神針，已被各種意外危機衝擊得支離破碎，人們需要一個亂世中的生存指引，卻沒有人可以為其指明方向。這時候，正是希特勒這種宗教式政治領袖危機入市的大好時機，你無法阻止他，只能取代他，而取代的方法，是提出比他更具可行性，至少是更具準確性，且能快速驗證的理論體系，並且開始動手實施。2024總統大選的確是個關鍵選擇，卻不是戰爭與和平這麼浮面與過度簡化的口號式選擇，而是更深刻、更誠實，能夠描述、解釋、預測，可驗證，且可修正的一套理論。
我不期待台灣的政治領袖們提出多宏偉的政治論述，但至少，準確指出我們身處一個什麼樣的時代，提出可行的方向與指引，讓人們有更清楚的認識與行動依據，這是個起碼的要求，不算過份吧？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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