2023萬聖節攻略！樂園免費入場「加碼煙火秀」　信義商圈百鬼出沒

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📍兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」：10/28-10/29著萬聖元素免費入園，遊樂設施正常收費；10/28延長營運至21時，並加碼晚上8點施放璀璨煙火秀，當日下午16時推出星光樂FUN券，每張120元，可無限暢玩1-13號大型遊樂設施（限本人使用）。
每日9時30分於園區1樓廣場發送萬聖闖關卡及超值點心包，10/28限量發送1800份，10/29限量發送1200份，小朋友可持闖關卡及萬聖點心包至園內各關卡闖關領取獎品，完成闖關卡1-7項任務，即可至遊客中心兌換抽獎券1張，最大獎有機會把任天堂SWITCH帶回家。
📍板橋府中奇幻城「搞鬼遊行」：10月28日至10月29日，中午12點至晚上8點，在府中廣場、府中非常熱區，舉辦搞怪市集、踩街遊行、舞台表演、變裝比賽、DIY手作、奇幻樂園討糖大冒險。
到市集單筆消費滿300元，就可換取1張消費憑證，持憑證至服務台抽獎，就有機會獲得新北幣兌換序號，當天除了市集外還有討糖活動以及3種手作DIY可以報名體驗，目前線上報名名額已經額滿，但有開放現場報名名額及開放候補登記。
📍信義商區「百鬼夜行狂歡夜」：10月28日下午2點，新光三越香提廣場舉辦「百鬼夜行狂歡夜」，吸血鬼、貞子、殭屍等世界經典厲鬼齊聚遊行，打造萬聖不夜城，一起瘋玩萬聖節。
📍信義微風「尖叫大賽」：10月31日下午4點至6點，到微風信義 1F 十米大道，現場以分貝儀測量超過100dB以上並K.O.前一位參賽者即可兌換「萬聖節限定甜點禮」乙份，數量有限送完為止。
📍統一時代百貨：10月28日下1點至3點，找到館內小鬼領取任務卡，依卡牌指示尋找魔王，進行比賽；10月29日找到館內小鬼領取體驗卡，依卡牌指示尋找恐怖箱，於規定時間內猜箱內物品。活動皆採報名至，兩場活動各前3名獲得樂高哈利波特好禮，第4至20名可獲得樂高積木小禮。
📍南西商圈「Nancy萬聖搗蛋大遊行」：10月28日、29日，下午2點至4點，新光三越聯手南西商圈店家推出「Nancy萬聖搗蛋大遊行」，舉辦小朋友遊行派對。
📍天母商圈「搞什麼鬼-百鬼夜行戲弄頭家娘」：10月27日晚上6點半開始，號召萬名小萌鬼到天母商圈踩街去，民眾於當日晚上7點於新光三越台北天母店集結出發，沿路行經忠誠路二段討糖店家，以大葉高島屋為終點，踩街途中安排店家為扮裝最吸睛搞怪的小朋友發送小貼紙，於當晚21點半前繳交至大葉高島屋3樓小朋友俱樂部，就有機會獲得千元禮券。
10月31日前只要穿著萬聖節元素服裝，還可到大葉高島屋B1樓bb.q CHICKEN內用滿1千5百元，即送價值369元的去骨炸雞。
📍天母商圈「搞什麼鬼」免費發放南瓜桶：10月28日上午11點開放排隊，下午1點發放南瓜桶，小朋友可在SOGO天母店、大葉高島屋、新光三越台北天母店1館前領取南瓜桶以及活動指南，到特約店家要糖果。
🟡台中、嘉義、高雄
📍新光三越中港店「萬聖節舞動討糖趣」：10月21日早上11點至下午1點，完成指定舞蹈三動作，並發佈社群hashtag#歡迎光臨萬聖奇幻舞夜 貼文或限動可獲得小禮物。
📍新光三越嘉義垂楊店：10月25、26日早上11點30至12點30分，小惡魔們來館內快閃，一起打扮成萬聖節裝扮來館內走秀拿糖果；10月28日，上午11點至下午3點，小朋友打扮可愛小殭屍，依指定的鈴鐺跳躍完成指定動作，通關獲得「糖果福袋」。
📍台南新天地「巫婆偵查集糖所」：10月28日下午2點，新光三越聯手COZZI和逸飯店及藍曬圖文創園區，打造六大關卡，邀請小朋友參加扮裝討糖闖關活。
📍高雄新光三越左營店：10月29日下午3點至5點至11樓文化會館，萬聖節就要變裝，穿著黑、橘色系或萬聖相關服裝並完成闖關活動，就可獲得萬聖節限定禮物。
📍高雄新光三越三多店「萬聖節萌鬼遊行」：10月27日下午3點開始，最可愛的小萌鬼們，將出沒在新光三越的每個角落，不給糖就搗蛋。