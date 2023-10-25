MLB／天使隊物色新教頭！傳大都會前主帥Buck Showalter有望接任
美國職棒MLB洛杉磯天使隊日前宣布，Phil Nevin將不會繼續擔任總教練一職。天使今年戰績不理想，戰績73勝89敗在美聯西區排名倒數第二，僅優於運動家隊，也連續9年未闖進季後賽。而主帥Nevin的合約在本賽季結束後到期，他未獲得球團續約，也結束了他天使隊一年半的總教練任期。
實習記者陳品翔/綜合報導
天使隊近期也在物色新教頭，根據據大聯盟官網的記者Jon Morosi的報導，前大都會總教練Buck Showalter，是天使隊下一任總教練的可能候選人。本季執教紐約大都會隊的Buck Showalter，球隊表現同樣不理想，團隊薪資估計高居大聯盟之冠的大都會，最終交出75勝87敗的慘澹成績，勝率僅0.463。
Jon Morosi指出，Showalter和天使隊總經理Perry Minasian是舊識，在德州遊騎兵隊一起共事過後，雙方就保有長期的聯繫。Buck Showalter從2003-06賽季開始執教遊騎兵，當時Minasian是遊騎兵的球探，並擔任Showalter的助理。
而Buck Showalter本人似乎對天使隊的工作也並不排斥，有鑑於天使隊總教練Phil Nevin任期結束後，天使隊渴望一位經驗豐富的總教練，似乎很適合67歲的Showalter這位執教經驗豐富的教頭。