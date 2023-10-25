▲「累得跟鬼一樣」台醫聯喊4大訴求　4總統候選人承諾改善

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趙麟宇指出，醫事人員在醫院內工作過勞，但向雇主提出增加待遇的要求時，只收到一句「健保總額就只有這樣」，導致醫護人員過勞又低薪。如今醫事人員愈來愈缺乏，有些醫院甚至沒辦法開出足夠的病床數、急診塞滿人、手術無法開，人力緊缺已是長期趨勢。
▲近500位醫護人員扮成鬼，象徵「醫療人員累得跟鬼一樣」。（圖／台灣醫療工會聯合會提供）
第一訴求「人力補足，不過勞」1.補足醫療人力，訂定三班護病比。
2.補足醫檢人力，設置檢驗單量上限
3.補足放射人力，修訂評鑑標準
第二訴求「安全職場，不煩惱」1.跨科支援要訓練，如何跨科要規範
2.改革輪班制度，禁止花花班、八八班
3.受雇主治醫師勞動權益法制化
第三訴求「尊重專業，提升待遇」1.疾病預防不違法，速修職能治療師法
2.改善低薪結構，專業有價不做功德
第四訴求「政府投資，救健保」1.政府挹注健保，足額提撥36%，別賴帳
2.健保會委員應納入1席「醫療勞工」代表
薛瑞元：護理人員夜班津貼加給40-50%衛福部長薛瑞元在遊行前2日聯繫台醫聯、欲召開協商會議，召集21醫事「公」會了解醫療人員訴求，表示未來將定期與醫療工會協商。遊行後並回應媒體表示，護理人力荒及三班護病比問題，會先規劃實施額外獎勵護理人員夜班津貼，醫院要給夜班加給40-50%費用，每班給400元至1000元獎勵費，由健保總額編列預算、專款專用，最快明年1月施行。
對此，台醫聯回應，醫療「工」會代表的是基層醫療勞工，過去多次要求與衛福部協商，卻常吃閉門羹，而今醫療人員忍無可忍、大量離職。政府提出各項醫療勞動政策力道薄弱，未能及時對症下藥，導致醫療人員血汗勞動的問題多年未解。
台醫聯進一步表示，改善醫療環境，需要大刀闊斧的改革，盼未來與衛福部的會議，能具體討論三班護病比入法的時程與監管機制、醫療評鑑中各醫事職類人力配置標準、設置跨科支援之規範、職能治療師法修法之推動、醫療工會納入健保會席次等具體訴求。
台醫聯表示，若衛福部無法及時改善醫療勞動環境，大離職潮必將持續惡化；若衛福部在未來協商會議中仍模糊帶過，沒有明確的政策與時程規劃，醫療人員也勢必會再次上街。
台醫聯：健保護理費未發到護理人員手中對於薛瑞元提出「夜班費」政策，台醫聯認為「有當然比沒有好」，然而獨漏白班護理師，政策不完善，「留才」效果有限，更可能導致各班別不平衡的問題。此外，「政府發錢給醫院、醫院再發錢給基層」的運作方式，將引發更多爭議；歷年的健保護理費，從未真正發到護理人員手中，3年來各醫療職類的防疫津貼與獎勵，被醫院抽成暗槓、事後遭衛福部追繳等爭議案例無數，且多半至今懸而未解。醫療人員對政府的信任早已支離破碎，如何能領到夜班費加碼？需要衛福部更詳盡的規劃與說明。
4位總統候選人承諾將「四大訴求」納入政策主辦方邀請總統候選人4大陣營表態，4位總統候選人均派代表出席，李有宜立委候選人代表柯文哲總統候選人，曾銘宗立法委員代表侯友宜總統候選人，林楚茵立法委員代表賴清德總統候選人，黃怡文發言人代表郭台銘總統候選人，均於現場簽署承諾，宣示會將台醫聯的「四大訴求」納入總統候選人的醫療勞動政見。
台醫聯表示，肯定4位總統候選人對於醫療人員的重視，這是醫療人員集體上街爭取權利的初步成果；未來的總統，必須嚴肅看待、認真執行說出口的承諾，工會也會持續、強力的監督。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59700
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