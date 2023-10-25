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侯孝賢失智！從影半世紀被外媒讚「最偉大影人」　從沒想過退休

▲侯孝賢驚傳失智被迫退休。（圖／NOWnews資料照）
▲侯孝賢驚傳失智被迫退休。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

76歲傳奇名導侯孝賢今（25）日被外媒驚爆罹患阿茲海默症（俗稱失智症、老年痴呆症），《NOWnews今日新聞》求證侯孝賢導演兒子侯甫嶽，對方表示稍晚會發正式聲明，侯孝賢縱橫電影圈長達50年，從退伍至今都在為台灣電影服務，從沒想過要退休，曾被《紐約時報》盛讚為「台灣最偉大的電影人」，國際影壇獲獎無數、地位崇高，2020年榮獲金馬獎終身成就獎，他說：「我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」

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▲▼侯孝賢導演獲得多座國際獎項，電影成就聞名全世界。（圖／金馬執委會）
▲侯孝賢縱橫電影圈50年。（圖／金馬執委會提供）
當兵時，侯孝賢就立志從事電影工作，退伍後考上國立藝專電影科，1973年畢業沒多久擔任李行導演的場記，開啟漫長的電影路，首部執導的作品為《就是溜溜的她》，後來交出《風櫃來的人》、《兒子的大玩偶》、《童年往事》、《戀戀風塵》、《尼羅河女兒》等經典作，成為「台灣新電影浪潮」代表人物之一，長鏡頭、空鏡頭是他獨有的電影語言、敘事美學，影響後輩至深。

▲侯孝賢（中）榮獲本屆金馬獎終身成就獎。（圖 / 台視提供）
▲侯孝賢（中）榮獲金馬獎終身成就獎時，16位子弟兵、老友一起上台頒獎。（圖／台視提供）
侯孝賢1989年以《悲情城市》榮獲得第46屆威尼斯影展金獅獎，成為首部在世界三大影展獲獎的國片，並憑該片及《好男好女》、《刺客聶隱娘》拿下三屆金馬獎最佳導演獎，2015年再以《刺客聶隱娘》獲頒第68屆坎城影展最佳導演獎，其他著名作品還有《南國再見，南國》、《海上花》、《千禧曼波》、《最好的時光》，侯孝賢領金馬獎終身成就獎時由16位獻獎人共同上台頒獎，全場起立鼓掌數分鐘，他謙虛表示：「謝謝你們，沒有你們，我們也拍不成任何東西...感動別人，先感動自己。謝謝。」

侯孝賢小檔案

生日：1947年4月8日（76歲）

學歷：國立臺灣藝術專科學校

影壇成就：  台灣新電影浪潮代表人物
　　　　    《悲情城市》榮獲威尼斯影展金獅獎
　　　　　《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》拿下金馬獎最佳導演獎
　　　　　《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎
　　　　　  金馬獎終身成就獎

代表作：《戀戀風塵》、《悲情城市》、《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》

最後作品：《刺客聶隱娘》、《舒蘭河上》（籌拍中，家屬證實無法完成）

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