NBA／Jokic透露自己休賽季天天去健身房 開幕戰狂砍29分打爆湖人
NBA例行賽開幕戰，丹佛金塊在主場以119：107擊敗洛杉磯湖人，球隊明星中鋒Nikola Jokic全場攻下29分13籃板11助攻的「大三元」數據，表現十分全面。賽後在接受TNT電視台賽評Kenny Smith訪問時，他澄清自己一直都有上健身房，只是去球場比較少一些而已，並非完全沒訓練。
記者黃建霖/綜合報導
Jokic上賽季能帶領金塊奪冠，他在體態上下的功夫是關鍵，明顯瘦了一圈，在移動上更為迅速，幫助他在場上打出更上一層樓的表現。不過休賽季外界關注的焦點以及媒體報導，多著重在他在賽馬場以及派對上的狂歡，因此也讓人對他產生一種似乎很享受生活的印象。
對此Jokic在被Smith問到該問題時，直言自己其實一直都會去健身房，「我幾乎每天都去，必須要為新賽季調整好身體狀況。如果你身體沒準備好，那就容易受傷。所以我沒有錯過任何一天重訓。」
但他也坦言自己確實在休賽季去球場的時間少了一些，有許是幾天，也許是一、兩個月。但今天看起來他的手感還是相當不錯，全場22投12中，即使湖人不斷調整防守策略，對他的影響都不大。
而對於Jokic的表現，傳奇球星「狼王」Kevin Garnett也讚不絕口，稱讚他：「你是怎麼做一整個夏天都不碰籃球，然後揭幕戰就輕輕鬆松拿到大三元的？」