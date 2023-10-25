NBA／Curry砍27分無用！勇士104:108落敗　KD手感冷太陽仍取勝

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這場比賽有一大看點，就是Durant和Chris Paul兩位球員對決老東家，前者此役賽前和Stephen Curry等前隊友擁抱，勇士主場有製作了感謝影片向其致敬，但KD開賽後卻手感不佳，一度9投2中，進入狀況較慢；Paul也是差不多的情況，此役前5投全部投丟，只靠罰球拿2分。
勇士第二節陷入嚴重得分荒，單節僅有18分進帳，而太陽則是靠著身材強勢進攻勇士小球陣容，半場打完以61:46取得15分領先，Booker攻下21分，Durant拿到13分。
易籃再戰後，太陽的失誤讓勇士有反擊機會，儘管Curry領到4犯必須下場，但Paul帶隊打出27:5的攻勢，並一舉將分數反超，三節打完反而以86:80領先。
末節兩隊開始拉鋸，進入到最後兩分鐘，雙方只有1分差距，太陽以100:99領先。Josh Okogie在1分09秒時的三分球，讓客隊擴大領先，Stephen Curry雖試圖力挽狂瀾、個人連罰帶投攻進5分，但球隊仍以2分之差落後。
讀秒時刻，太陽掌握球權，在暫停回來之後，Booker助攻給中鋒Jusuf Nurkic上籃得分。最後10.1秒勇士落後4分，但Chris Paul和Klay Thompson的兩次投籃都失手，比賽也就此定調，太陽以108:104取勝。
Durant今晚22投7中，僅得到18分低於自己的水準，不過Booker大爆發砍32分，補上隊友欠缺的火力。勇士方面，除了Curry之外，以Thompson的15分為最高，Paul則得到14分9助攻。