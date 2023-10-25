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NBA／Curry砍27分無用！勇士104:108落敗　KD手感冷太陽仍取勝

▲Stephen Curry攻下27分，但金州勇士依然在開幕戰以104:108不敵鳳凰城太陽。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry攻下27分，但金州勇士依然在開幕戰以104:108不敵鳳凰城太陽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA 2023-24賽季開幕日第二場賽程，Stephen Curry領軍金州勇士出戰鳳凰城太陽，雙方大戰4節，戰局依然難分難捨，太陽靠著Devin Booker攻下32分，終場以108:104取勝，Curry則攻下27分。

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太陽新賽季組成三星連線，雖然今天的開幕戰，Bradley Beal因傷未能出賽，不過球隊火力依舊強勁，首節當家後衛Devin Booker狂砍15分，與勇士大軍分庭抗禮，雙方戰成28:28平手。

這場比賽有一大看點，就是Durant和Chris Paul兩位球員對決老東家，前者此役賽前和Stephen Curry等前隊友擁抱，勇士主場有製作了感謝影片向其致敬，但KD開賽後卻手感不佳，一度9投2中，進入狀況較慢；Paul也是差不多的情況，此役前5投全部投丟，只靠罰球拿2分。

勇士第二節陷入嚴重得分荒，單節僅有18分進帳，而太陽則是靠著身材強勢進攻勇士小球陣容，半場打完以61:46取得15分領先，Booker攻下21分，Durant拿到13分。

易籃再戰後，太陽的失誤讓勇士有反擊機會，儘管Curry領到4犯必須下場，但Paul帶隊打出27:5的攻勢，並一舉將分數反超，三節打完反而以86:80領先。

末節兩隊開始拉鋸，進入到最後兩分鐘，雙方只有1分差距，太陽以100:99領先。Josh Okogie在1分09秒時的三分球，讓客隊擴大領先，Stephen Curry雖試圖力挽狂瀾、個人連罰帶投攻進5分，但球隊仍以2分之差落後。

讀秒時刻，太陽掌握球權，在暫停回來之後，Booker助攻給中鋒Jusuf Nurkic上籃得分。最後10.1秒勇士落後4分，但Chris Paul和Klay Thompson的兩次投籃都失手，比賽也就此定調，太陽以108:104取勝。

Durant今晚22投7中，僅得到18分低於自己的水準，不過Booker大爆發砍32分，補上隊友欠缺的火力。勇士方面，除了Curry之外，以Thompson的15分為最高，Paul則得到14分9助攻。

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