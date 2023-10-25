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台南弊案醜聞多　侯友宜辦轟賴清德視而不見、若當選將成黑金治國

▲侯競辦今日公布第二部競選影片，揭露台南在民進黨執政下弊案、醜聞多，而賴清德卻視而不見。（圖／截圖自影片）
▲侯競辦今日公布第二部競選影片，揭露台南在民進黨執政下弊案、醜聞多，而賴清德卻視而不見。（圖／截圖自影片）

記者余祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今日公布第二部競選影片，揭露台南長期在民進黨執政下，接連發生嚴重弊案與醜聞，包括台南官員喝花酒與性招待、魚電共生變魚死電生、88槍擊弊案，但民進黨總統參選人賴清德卻對這些弊案視而不見，侯競辦批，賴清德在地方執政就已經烏煙瘴氣，如果賴清德當上總統，黑金豈不是更加囂張猖獗，台灣要成為黑金治國嗎？信賴台灣會變成「腥」賴台灣。

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侯競辦發言人黃子哲指出，台南在民進黨長期執政下，近年來卻接連發生嚴重的弊案與醜聞，不論是染黑染黃，黑金猖獗，政商勾結，一再糟蹋台南，讓台南鄉親蒙羞。

競辦組織副召集人謝龍介表示，賴清德口口聲聲說台灣是民主典範，但卻做了最不民主示範，不進議會234天，2015年初爐渣就開始掩埋，不法得利21億6千多萬元。他詢問現任台南市長黃偉哲，黃偉哲只回答一句話「這不是在我任內發生」，所以他一直提問賴清德「是不是你任內發生」，但賴清德始終毫無作為。

謝龍介也說，台南出現正副議長賄選；台南登革熱大爆發，產生2萬多個確診案例，台南鄉親因此有112人因登革熱喪命；台南官員有喝花酒、接受性招待才為民服務，但背後都是官商勾結，掌控台南光電審核大權的陳凱凌，就是要求行賄廠商要性招待、洗錢送現金，判處8年還未交保，是因為還有光電弊案正在偵辦中。

「中央魚電共生、台南官商勾結！」謝龍介指出，這塊大餅太大，導致台南沒有好好審查，現場不是魚電共生而是魚死電生，這是雲豹、新潮流成立多家公司做魚電共生，導致漁民生計被侵犯。他也表示，賴清德要黃偉哲不要編列補助老人健保預算，直到今年要賴清德確定要參選總統，才要黃偉哲編列該預算，根本是為了騙票。

至於台南88槍擊案，謝龍介也說，賴清德親自拜訪被質疑為幕後者的人，甚至2分鐘內稱呼、感謝該人10次，非常的捧場，這是台南治安史上慘痛的事件，到底是誰用光電利益指示這些人來圍事，從起訴書可看見，槍枝最後拿給民進黨的前中執委郭在欽，台南何時變這麼恐怖，人文翡翠、寶島聖地的台南，如今黑幕重重。

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