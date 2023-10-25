台南弊案醜聞多　侯友宜辦轟賴清德視而不見、若當選將成黑金治國

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競辦組織副召集人謝龍介表示，賴清德口口聲聲說台灣是民主典範，但卻做了最不民主示範，不進議會234天，2015年初爐渣就開始掩埋，不法得利21億6千多萬元。他詢問現任台南市長黃偉哲，黃偉哲只回答一句話「這不是在我任內發生」，所以他一直提問賴清德「是不是你任內發生」，但賴清德始終毫無作為。
謝龍介也說，台南出現正副議長賄選；台南登革熱大爆發，產生2萬多個確診案例，台南鄉親因此有112人因登革熱喪命；台南官員有喝花酒、接受性招待才為民服務，但背後都是官商勾結，掌控台南光電審核大權的陳凱凌，就是要求行賄廠商要性招待、洗錢送現金，判處8年還未交保，是因為還有光電弊案正在偵辦中。
「中央魚電共生、台南官商勾結！」謝龍介指出，這塊大餅太大，導致台南沒有好好審查，現場不是魚電共生而是魚死電生，這是雲豹、新潮流成立多家公司做魚電共生，導致漁民生計被侵犯。他也表示，賴清德要黃偉哲不要編列補助老人健保預算，直到今年要賴清德確定要參選總統，才要黃偉哲編列該預算，根本是為了騙票。
至於台南88槍擊案，謝龍介也說，賴清德親自拜訪被質疑為幕後者的人，甚至2分鐘內稱呼、感謝該人10次，非常的捧場，這是台南治安史上慘痛的事件，到底是誰用光電利益指示這些人來圍事，從起訴書可看見，槍枝最後拿給民進黨的前中執委郭在欽，台南何時變這麼恐怖，人文翡翠、寶島聖地的台南，如今黑幕重重。