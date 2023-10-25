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NBA／得分機器Kevin Durant重返灣區！勇士隊特製致敬影片迎接他

▲太陽球星Kevin Durant，生涯曾與金州勇士在16-17、17-18賽季拿下冠軍二連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽球星Kevin Durant，生涯曾與金州勇士在16-17、17-18賽季拿下冠軍二連霸。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA在今日點燃戰火，首戰由丹佛金塊在主場迎戰洛杉磯湖人，而金塊隊成功捍衛主場，終場以119:107擊退湖人隊，也送給湖人開幕戰七連敗。而隨即登場的則是勇士主場對決太陽的比賽，也是「得分機器」Kevin Durant在離開勇士後，第一次以客隊球員身分重返灣區。

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對於Kevin Durant的來訪踢館，勇士隊這邊則是張開雙手歡迎他的到來。賽前除了播放KD身穿勇士戰袍時的經典畫面致敬這位頂級球星，Durant也向現場球迷揮揮手，接受了全場勇士球迷的喝采。

而當Durant與勇士主將Stephen Curry在球場上相見歡時，臉上皆掛滿了笑容，雙方先握手致意後，KD隨即送上了擁抱並聊了幾句，而表情也是相當輕鬆，顯然回歸熟悉的灣區打球，對於Durant而言並不會感到太大壓力。

本賽季太陽隊在迎來前巫師一哥Bradley Beal後，與Kevin Durant、Devin Booker正式組成三巨頭連線，不禁讓人想像本賽季太陽隊的進攻火力會有多麼凶猛，而Kevin Durant也要力拼在離開勇士隊後，個人生涯的第三座NBA冠軍。


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