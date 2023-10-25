宣布退選今赴立院審預算　趙天麟原訂上午受訪未現身

已婚的民進黨立委趙天麟捲入婚外情風波，昨深夜坦承是「錯誤的往事」，太太知悉並獲原諒，不到1天時間再拋出震撼彈宣布退出立委連任，將從參選人身分無縫接軌為助選志工，盡全力助選，立委也將善盡職責到本屆的最後一天。趙天麟今（25）日北上赴立法院國防外交委員會審查預算，原訂將在10時許接受媒體採訪，隨後又將時間順延至11時，截至中午前仍未去委員會簽到，預計下午2時許現身委員會。
記者陳威叡／台北報導
原先欲爭取四連霸的立委趙天麟，因婚外情風波發出聲明致歉，並於昨日支身前往服務處說明，坦言是個人所犯下的錯誤，就由自己承擔，並未邀請太太一同參加記者會，出門前也特別跟太太和孩子說對不起，也很謝謝孩子們在他出門前說聲「爸爸加油」。
而趙天麟昨晚再拋出震撼彈，宣布不參選2024立委連任，說明經過了一整天的沈澱，決定退出這次的立委連任，私領域的犯錯，再次向家人及支持者致歉，謝謝大家的批評與包容，強調自己會善盡立委職責到本屆的最後一天，包括明後天的國防預算審查，捍衛潛艦國造等預算，都一定有他的一票。
趙天麟原預計今日上午10時5分露面接受訪問，隨後又將時間順延至11時10分，最終到中午前仍未赴委員會簽到，預計將在下午2時許再到國防外交委員會簽到。