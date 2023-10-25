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趙天麟宣布退選　國民黨團批「內鬥影響國安」：賴清德請管管

▲國民黨團指出，請民進黨主席賴清德管管民進黨，不要讓內鬥影響國安。（圖／國民黨團提供）
▲國民黨團指出，請民進黨主席賴清德管管民進黨，不要讓內鬥影響國安。（圖／國民黨團提供）

記者林怡昕／台北報導

民進黨立委趙天麟驚傳偷吃，對象甚至是「中國籍」，引發外界譁然，昨天晚間宣布退選立委。對此，國民黨立法院黨團副書記長李德維今（25）日指出，民進黨內鬥影響國安，請民進黨主席賴清德管管民進黨，不希望相關政治鬥爭，甚至高雄市長前哨戰提前開打，影響相關事務，至於民進黨團要求馬文君退選，也讓李德維質疑，「難道民進黨要搞『圍馬保賴』」？

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國民黨今天召開「趙天麟有無洩密？請賴清德出來說清楚！」記者會，國民黨台北市立委參選人張斯綱說，趙天麟昨晚退選，但沒有把事實真相釐清，且無交代與這位大陸女子交往過程有無洩密，有無其他對岸單位介入，這是嚴重國安問題，過去，民進黨常說，跟大陸人交往要小心，因匪諜在身邊，台商在陸經商活動也常常被影射，中共當局幫國安單位利用收集情報，趙與陸籍女子長期交往且過從甚密，至於有無透露些國防外交委員會看得到的機密？有無相關武器購買甚至相關預算的訊息洩露到對岸去？

張斯綱提及，用美人計當間諜這類故事不是在007電影發生，現實生活也常出現，在馬政府時代，有位我國駐泰軍方人員中了美人計被查獲起訴，因此，趙天麟必須誠實接受調查，有無洩密。

張斯綱表示，同一個時間出現有關行政院副院長鄭文燦的開房影像，甚至昨下午出現疑似鄭跟女子擁抱的照片，賴清德聲稱，「沒有人能替當事人說明」，意思是賴不掛保證，鄭文燦一直說影像被變造剪接，他呼籲，鄭文燦立即去告報案，請調查局查誰變造影像，也請檢調警方迅速查辦誰在網上散布影像，也請刑事局、數發部長唐鳳查是否有網軍要黑鄭。

李德維說，公領域的部分，相關問題必須釐清，到底有無洩密，有無其他勢力介入，請國安局加入相關調查委員會共同調查。

李德維指出，民進黨團開記者會，要求馬文君退選，他覺得非常可笑，難道民進黨要搞「圍馬保賴」？綠營已經搞了「棄趙保賴」，民進黨口中稱抗中保台，一夕之間變成「親中保台」，親嘴的親。

李德維說，昨天有趙天麟、鄭文燦爭議，他不希望民進黨內鬥影響國安，請賴清德管管民進黨，不希望相關政治鬥爭，甚至高雄市長前哨戰提前開打，影響相關事務，賴非常會斷尾求生，民進黨政黨內鬥卻要拖國民黨下水，內鬥害台是所有人不能接受。

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