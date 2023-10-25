影／青年政策白皮書曝！青民協6問總統候選人、呼籲出席論壇回應

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣學生聯合會理事長劉曜維指出，兵役延長是青年十分重視的議題，明年1月1日起，2005年出生役男，也就是今年大一學生，兵役將恢復為1年，引發各界討論，有些人認為以目前台灣局勢，確實需要調整兵役役期，但也有人認為若訓練內容沒調整，只是將除草4個月延成除草1年，浪費時間、影響學生生涯規劃，因此青年想向總統候選人提問：「是否支持兵役延長1年且必須精進訓練內容？擔任總統任內是否還會調整役期？」讓青年對於未來有更明確圖像、知道如何投下選票。
青民協理事長張育萌表示，去年進行台灣史上首次修憲公投，只有18歲公民權修憲複決進入最後公投階段，同意票高於不同意票，比例非常接近，但很可惜沒有達到通過門檻，最後功敗垂成。去年各黨看起來都是大力支持，最近總統大選期間，各黨也有提出希望續推18歲公民權，但都沒有說清楚具體推動方式，青年想向總統候選人提問，「18歲公民權推動路徑與方式、是否繼續推動修憲、支持成立修憲委員會、修憲主張等」。
OURs都市改革組織研究員廖庭輝指出，青年是當前居住困境最大受害者，買房買不起、租房租不好，面臨市場雙重擠壓，沒有安身之處，進一步造成不婚、不生，少子化的國安危機；空屋過多造成租屋供需失衡、租屋黑市造成政府長期無法掌握資訊，造成補貼「看得到吃不到」。因此提出居住正義2問題，「你上任後是否推動中央囤房稅、空屋稅，引導台灣大量空屋釋出，解決空屋問題？」 「你上任後是否推動租賃稅制改革，以推動租屋市場透明納管？」
企鵝交通手扎創立人吳祥瑀表示，台灣青年18至25歲交通事故死傷率最高，主因是交通環境、標誌標示過於複雜，台南市區7個圓環就有7套行駛規則，讓青年上路時不知所措，希望總統候選人通盤檢討道路標誌、標線、交通設施過於混亂的問題，以及青少年交通教育落實，包括危險來源、避免做法等。
吳祥瑀指出，交通部近期大張旗鼓推動通勤月票，但上路不到3、4個月，經費就用罄，也常常發生搭不上客運、火車、高鐵的情形，呼籲總統候選人提出公共運輸路網及政策規劃。
台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋提到，台灣一直都有低薪長工時問題，經濟成長果實一直沒有合理分配給勞工，近年貧富差距擴大，2022年青年平均失業率11.79%，為整體平均3.26倍，根據勞動部15至29歲青年勞工就業狀況調查，有32.7%青年有換工作需求，主因是薪資不如預期，在在顯示低薪問題。
楊書瑋說，《最低工資法》可以解決低薪議題，目前正在朝野協商，呼籲立法院儘快通過上路，另外，台灣持續缺工，政府應提出有效工資提升政策，而非完全仰賴移工政策，也應提出有效降低工時政策。
中華民國諮商心理師公會全國聯合會副秘書長李清茵指出，從2014年開始，年輕族群的自殺率不斷攀升，截至2022年，15至19歲增加到137%；根據2016至2021年健保就醫資料，15至30歲的年輕族群，有精神科相關診斷者，自22.1萬人成長至29.2萬人，總健保就醫人數占率，由4.8%成長至7.0%，整體成長率為47%。
李清茵呼籲，與兒青少息息相關的《學生輔導法》修法，除了降低現行的師生比1:1200，讓更多的心理專業人員投入現場，也希望發展性、介入性與處遇性輔導三級制度在實務現場更加落實，以更精緻的系統合作守護年輕學子的心；學校心理健康假的設立，可以讓當事人覺察自我、認識自己，讓心理諮商及時介入，趨緩心理症狀，或是及時轉介至適當的醫療處遇，避免到末端時耗費更多社會成本。
張育萌提到，台灣青年民主協會將在11月15日與NOWnews舉辦「總統大選青年論壇」，預計邀請民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、無黨籍總統參選人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜，面對面接受青年提問，傾聽青年的心聲，呼籲各黨候選人出席論壇，回應青年在意的議題，直球對決。