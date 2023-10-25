減肥用詐的！ 新港郵、警合作及時攔守血汗錢

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經警持續深入關懷，發現汪女手機Line通訊軟體與暱稱「可兒」女子互動密切，汪女稱日前於臉書見「減肥保健食品」一頁式廣告，即加入Line洽詢訂購。經了解雙方噓寒問暖互動已有些時日，藉此取得被害人信任，並誘使汪女多次以貨到付款方式購買減肥保健食品(每次約1至10萬元不等)，汪女亦表示與對方於Line通訊軟體認識將近一年，期間均未曾見過暱稱「可兒」之女子。
本次「可兒」再以話術慫恿汪女購買效果更佳的瘦身保健食品，要價新台幣100萬元，謊稱從身體多層面吸收，並可促進減肥相關療效等話語，被害人深信不疑，遂至郵局欲提領現金100萬元返家，等候接收貨到付款之10件包裹共計100萬元，警方查證後立判此為詐騙手法，並向汪女耐心解說，但汪女仍不願相信警方，當下氣呼呼地僅稱放棄臨櫃提款，之後即欲騎車返回家。
汪女離去前，物流公司恰好來電表示有貨物要送至居住處，警方為確信該民是否放棄支付費用，鍥而不捨並徵得同意後陪同返家，過程中員警仍持續溝通，告知此非一般保健食品合理價格，希望阻止支付包裹費用，經警方耐心分析並提供相關詐騙手法案例，汪女才恍然大悟，終願意相信自己已淪為詐騙對象。
本案幸得新港郵局行員歐秉叡機警，即時通報警方到場阻詐，得以保住民眾百萬辛苦錢，汪女及其家人對於警方和行員積極作為不勝感激。警方呼籲民眾對於網路購物要多方查證及驗貨，避免落入歹徒的網路詐騙陷阱。