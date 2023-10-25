網傳「帶正妹開房間」 鄭文燦：我不是影中人、將透過律師提告
近來網路瘋傳數段影片，一名貌似行政院副院長鄭文燦的男子，帶著年輕貌美女子步入飯店房間，根據監視器畫面顯示，該女子在房內待了約半小時後離開，外界質疑是「帶正妹開房間」，鄭文燦昨日先是回應說明，影片年代久遠也經過剪接，「不要任意影射」，今（25）日再發聲明嚴正澄清，自己不是影中人，已透過律師針對散播影像的側翼粉專提告，「追查影像來源、還原真相。」
記者陳威叡／台北報導
對於遭影射「帶正妹開房間」，鄭文燦昨日已先行做簡單回應，強調不要任意影射，未否認自己為影中人，今日雖無公開行程，但上午11時許透過臉書發出三點聲明。首先，網路流傳的4段影片，影像老舊模糊，透過片段剪接，移花接木，其目的性很清楚。已經透過律師針對散播影像的側翼粉專提告，追查影像來源、還原真相。
其次，鄭文燦表示，該影片由4段不同時間的影像剪接而成，各段畫面時間不連續，不但穿著不同，更從短袖變成長袖，而後續散佈的照片，也是昏暗模糊、無法識別拍攝脈絡，其目的一樣是為了擴大影射效果。
最後鄭文燦說，4段影像有諸多不合理，但目的只有一個，就是要製造看圖說故事的效果。其中關鍵的一段影像，刻意遮蔽時間，仔細核對走入飯店房間的影中人，「可以從各種特徵發現明顯與我不同，我不是影中人。」