小甜甜布蘭妮遭賈斯汀揭性生活！崩潰上工　天天自咒骨折

美國天后小甜甜布蘭妮一直都以作風大膽為人所知，近期推出自傳《The Woman in Me》，抖出她與「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）交往期間，為男方墮胎一事。而在自傳中，布蘭妮還透露她在2004年舉辦的「Onyx Hotel Tour」巡迴演唱會，雖然獲得粉絲高度評價，但對她來說卻非常愚蠢且過於性感，當時受前男友賈斯汀爆出兩人性生活的刺激，她幾乎是崩潰上工，因此天天祈禱自己可以骨折，讓巡演提早結束。
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小甜甜布蘭妮在《The Woman in Me》中透露，她認為「Onyx Hotel Tour」巡迴演唱會太性感且太粗暴，因為受到前男友賈斯汀之前公開討論兩人的性生活的刺激，還指控被她欺騙，讓她非常難堪，她因此忍無可忍，選擇挑戰極限，「我的反駁就是站在舞台上。」她深知這是可怕的，也討厭這樣。
因此小甜甜布蘭妮覺得該巡演很愚蠢，承認每天晚上都祈禱自己會骨折，這樣就可以取消剩下的演唱會了，沒想到她的願望在不久後實現了，她在拍攝〈Outrageous〉MV時，摔倒還傷到膝蓋，所以最後2個月的「Onyx Hotel Tour」巡演只能喊卡，儘管嚴重到需要手術，但對小甜甜布蘭妮來說還是鬆了一口氣。