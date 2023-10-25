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小甜甜布蘭妮遭賈斯汀揭性生活！崩潰上工　天天自咒骨折

▲小甜甜布蘭妮在自傳中提到，當年被賈斯汀爆料兩人的性生活後，崩潰上工讓她非常後悔，時常詛咒自己能骨折。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮在自傳中提到，當年被賈斯汀爆料兩人的性生活後，崩潰上工讓她非常後悔，時常詛咒自己能骨折。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）

記者吳雨婕／綜合報導

美國天后小甜甜布蘭妮一直都以作風大膽為人所知，近期推出自傳《The Woman in Me》，抖出她與「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）交往期間，為男方墮胎一事。而在自傳中，布蘭妮還透露她在2004年舉辦的「Onyx Hotel Tour」巡迴演唱會，雖然獲得粉絲高度評價，但對她來說卻非常愚蠢且過於性感，當時受前男友賈斯汀爆出兩人性生活的刺激，她幾乎是崩潰上工，因此天天祈禱自己可以骨折，讓巡演提早結束。

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小甜甜布蘭妮在《The Woman in Me》中透露，她認為「Onyx Hotel Tour」巡迴演唱會太性感且太粗暴，因為受到前男友賈斯汀之前公開討論兩人的性生活的刺激，還指控被她欺騙，讓她非常難堪，她因此忍無可忍，選擇挑戰極限，「我的反駁就是站在舞台上。」她深知這是可怕的，也討厭這樣。

▲小甜甜布蘭妮（左）在回憶錄裡自爆曾為賈斯汀墮胎，23年前心碎內幕曝光，「他不想當爸」。（圖／美聯社／達志影像）
▲小甜甜布蘭妮（左）在自傳裡爆曾為賈斯汀墮胎。（圖／美聯社／達志影像）
因此小甜甜布蘭妮覺得該巡演很愚蠢，承認每天晚上都祈禱自己會骨折，這樣就可以取消剩下的演唱會了，沒想到她的願望在不久後實現了，她在拍攝〈Outrageous〉MV時，摔倒還傷到膝蓋，所以最後2個月的「Onyx Hotel Tour」巡演只能喊卡，儘管嚴重到需要手術，但對小甜甜布蘭妮來說還是鬆了一口氣。

▲小甜甜布蘭妮在西班牙極樂旅遊。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮認為當年廣受好評的巡演，對她來說是一個愚蠢的決定。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）

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