趙天麟外遇私照外流 邱毅爆：與小三感情生變「致命的還在後面」
民進黨立委趙天麟遭爆料外遇中國籍女子張晴，趙天麟先是道歉，昨日晚間更火速退選，為民進黨整體選情止血。前立委邱毅質疑，兩人熱戀時的自拍怎麼會在立委選舉的關鍵時刻流出？他判斷兩人感情已經生變，兩人談判破裂，於是女方把照片給了特定媒體。如果他的判斷沒錯，那除現在曝光的30幾張照片外，一定還有更精彩更致命的照片在後面。
記者余祥／台北報導
邱毅說，昨天深夜，趙天麟宣布退選，放棄立委連任，他的人設崩壞，政治前途全毀。趙天麟的心機很深，20幾歲就跟著謝長廷，在1998年那場高雄市長選舉，讓吳敦義心𥚃永遠痛的那捲誹聞錄音帶，謝長廷是主謀，趙天麟絕對也是要角。
邱毅指出，趙天麟的外遇小三叫張晴，是36歲的大陸女子，屈指算算，這段婚外情已維持了十年之久。現在曝光的那些照片，應該是兩人熱戀時的自拍。這種私密照片怎麼會流出來，而且在立委選舉的關鍵時刻？他判斷兩人的戀情已生變，張晴要趙天麟給個交代，而趙天麟經過十年也已生膩想分手。
邱毅認為，兩人之間的談判破裂，於是女方把照片給了特定媒體。如果他的判斷沒錯，那除現在曝光的三十幾張照片外，一定還有更精彩更致命的照片在後面，正因如此，趙天麟才會火速退選，設定停損點。後面更精彩的照片會不會曝光，要看趙天麟和張睛進一步的談判，趙天麟願意付出什麼代價。這個事件還有看頭，往後可能更加精彩。
邱毅說，隨著張晴的身分浮上枱面，影響可能就不會只及於趙天麟，而將擴大到賴清德的選情，有些人更加蠢蠢欲動了。