大馬首相安華火力全開　捍衛巴勒斯坦生存權利

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安華（Anwar Ibrahim）演說時批評歐美各國人權標準，認為人們被屠殺、嬰兒被殺害、醫院遭炸毀等都是野蠻的行為，馬來西亞不論昨天、今天與明天都會與巴勒斯坦人民堅定地站在一起。
他指出，雖然受到特別是美國等親以色列國家批評，大馬仍支持並聲援加薩（Gaza）與巴勒斯坦人民，阿拉伯世界與周邊國家絕對不能分裂，必須共同作出決策以捍衛巴勒斯坦。
安華認為，大馬昔日雖譴責外界對巴勒斯坦施加的暴力行為，這次則是大馬有史以來首度站出來向世界各國表達馬來西亞的堅定立場。
他並向與會的聲援群眾細數應邀赴沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh），出席東南亞國家協會（ASEAN）與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）峰會，另會見埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、土耳其總統總統艾爾段（Tayyip Erdogan），表達全力捍衛巴勒斯坦立場。
安華演說時認為西方國家常高喊民主政治、人權與自由，如今卻支持以色列所做的暴行，漠視巴勒斯坦人民遭受的苦難，大馬希望停止殺戮，讓巴勒斯坦人民擁有基本人權。
安華並質疑，面對巴勒斯坦人遭受以色列攻擊情況下，正義在哪裡？民主政治在哪裡？人性又在哪裡？聯合國是否有維護巴勒斯坦人權利？他希望能以人道方式對待加薩地區人民，提供食物與醫療救助需求。
安華譴責以色列軍隊對巴勒斯坦攻擊行動，馬來西亞雖與中東地區相距甚遠，但對於加薩發生的每一起暴力事件，均能感同身受。尤其自從表態聲援巴勒斯坦後受部分國家批評，但仍無法阻止大馬反對以色列侵略巴勒斯坦與加薩的行徑，因為大馬是一個獨立自主的國家。
昨晚大型集會逾20名非政府組織代表演說，藝人獻唱「消失的和平」（Damai Yang Hilang）等歌曲時，體育場內外群眾自動揮舞巴勒斯坦國旗，並亮起手機燈光形成一片燈海。
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列造成1400人喪命後，以色列對加薩走廊進行報復性空襲行動，迄今逾5000人死亡。（編輯：韋樞）1121025
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