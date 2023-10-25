拖板車撞破護欄衝進台北大學校園 滿車白米落滿地壓傷運動婦人
一輛滿載白米的曳引拖板車，今（25）日上午一早行經新北市三峽區隆恩街，疑似因為精神不濟撞到路邊的工程圍籬，整輛車開台北大學的校園內，導致近千袋達30公噸的白米從拖板車上掉落，造成正在校園內運動的1名婦人驚嚇到跌倒被大量掉落的白米淹沒壓住，警消人員獲報後趕往協助脫困並送醫急救，目前無大礙，拖板車司機經警方檢驗酒測值為0，至於詳細事故原因仍有待警方調查。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，當地因為施作捷運工程架設工程圍籬，曳引拖板車是先擦撞到右側的圍籬，接著整輛車就往左前衝撞進台北大學校園內的道路上，根據現場目擊也在運動的男子表示，當時突然聽到很大的聲音，接著便看到拖板車衝進來，所幸婦人是沿著道路中線行走運動，沒有太靠近圍籬，才未造成更大傷害。
警消人員在接到報案電話後趕到現場，發現64歲許葉姓婦人左膝疑似骨折，左手腕右肩疼痛等症狀，並被掉落的白米淹沒壓住，後續將婦人搶救出來並施以緊急醫療處理，送往恩主公醫院急救。
警方表示，46歲沈姓拖板車司機，今日滿載食用白米到新北市樹林區送貨，途中行經該路段疑似精神不繼衝撞路邊的工程圍籬，導致千包白米從拖板車上掉落散至整條路面，也造成許葉姓婦人受傷送醫，隨即封閉道路進行清理作業，至於詳細肇事原因及責任歸屬，有待調查釐清。