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富士康遭查水表！金融時報：中國警告台灣慎行　預示打壓跨國企業

▲金融時報：富士康遭查稅 中國意在警告台灣慎行 2023/10/24 09:42（10/24 11:02 更新） 中國官媒日前報導，中國稅務部門及自然資源部門近期依法對鴻海集團旗下的富士康集團在廣東、江蘇、河南等地的重點企業進行稽查，引發外界關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲金融時報：富士康遭查稅 中國意在警告台灣慎行 2023/10/24 09:42（10/24 11:02 更新） 中國官媒日前報導，中國稅務部門及自然資源部門近期依法對鴻海集團旗下的富士康集團在廣東、江蘇、河南等地的重點企業進行稽查，引發外界關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

鴻海集團旗下富士康近來遭到中國政府調查稅務及用地，英國《金融時報》評論專欄指出，北京挑在台灣總統大選之前，透過對富士康的調查，向台灣展現其力量，意在警告台灣「謹慎行事」，其對象除了鴻海創辦人郭台銘之外，還有副總統賴清德。

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中國官媒22日報導指出，中國稅務部們正對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業展開稅務稽查，自然資源部門也對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

《金融時報》Lex專欄文章指出，這項行動是在台灣總統選幾個月前進行，而北京藉此精明方式，來提醒台灣勿忘中方力量，對台灣數一數二的大公司施加壓力，告訴台灣人要謹慎行事，對象包括參選的鴻海創辦人郭台銘，以及副總統賴清德。

文章指出，億萬富豪的企業家通常會說出所思所想，這也適用在郭台銘身上，身為富士康創辦人的他先前曾表明他不會被中國左右，也不會屈服其威脅。隨然這有助於郭台銘在台灣總統選舉中佔有一席地位，但對富士康來說，卻讓對抗中國一事變得更加困難。

其中用地調查尤其令人擔憂。其中一項調查聚焦在河南鄭州，富士康鄭州廠區被稱為「iPhone城」，約有20萬名員工，主要為全球品牌製造產品，其中包括蘋果公司。而中國當局的調查行動或懲處所造成的干擾，可能會讓富士康及其全球客戶付出重大代價。據分析師推估，去年鄭州廠因防疫引發的員工暴動，使iPhone銷售每週損失10億美元。

此外，中國本土競爭日益激烈。十多年來，富士康在高品質產品的組裝和生產方面處於無人能比的領先地位，規模也滿足了蘋果等跨國集團所需。如今，外國客戶向立訊精密（Luxshare）等中國代工業者訂購的優質產品數量不斷增加。

文末提到，從歷史上來看，中國對企業的調查常是擴大打壓行動的前兆。中國警方最近突襲搜查了英國廣告及公關公司「WPP集團」（WPP Plc）旗下媒體投資管理公司「群邑」（GroupM）的上海辦事處，還訊問諮詢集團「貝恩」（Bain）的員工，反映出北京當局可能正準備全面打壓跨國企業。

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