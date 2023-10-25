富士康遭查水表！金融時報：中國警告台灣慎行　預示打壓跨國企業

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《金融時報》Lex專欄文章指出，這項行動是在台灣總統選幾個月前進行，而北京藉此精明方式，來提醒台灣勿忘中方力量，對台灣數一數二的大公司施加壓力，告訴台灣人要謹慎行事，對象包括參選的鴻海創辦人郭台銘，以及副總統賴清德。
文章指出，億萬富豪的企業家通常會說出所思所想，這也適用在郭台銘身上，身為富士康創辦人的他先前曾表明他不會被中國左右，也不會屈服其威脅。隨然這有助於郭台銘在台灣總統選舉中佔有一席地位，但對富士康來說，卻讓對抗中國一事變得更加困難。
其中用地調查尤其令人擔憂。其中一項調查聚焦在河南鄭州，富士康鄭州廠區被稱為「iPhone城」，約有20萬名員工，主要為全球品牌製造產品，其中包括蘋果公司。而中國當局的調查行動或懲處所造成的干擾，可能會讓富士康及其全球客戶付出重大代價。據分析師推估，去年鄭州廠因防疫引發的員工暴動，使iPhone銷售每週損失10億美元。
此外，中國本土競爭日益激烈。十多年來，富士康在高品質產品的組裝和生產方面處於無人能比的領先地位，規模也滿足了蘋果等跨國集團所需。如今，外國客戶向立訊精密（Luxshare）等中國代工業者訂購的優質產品數量不斷增加。
文末提到，從歷史上來看，中國對企業的調查常是擴大打壓行動的前兆。中國警方最近突襲搜查了英國廣告及公關公司「WPP集團」（WPP Plc）旗下媒體投資管理公司「群邑」（GroupM）的上海辦事處，還訊問諮詢集團「貝恩」（Bain）的員工，反映出北京當局可能正準備全面打壓跨國企業。