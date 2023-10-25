星宇航空招募60名日籍客艙組員 即日起開放報名「無經驗可」
因應日本航點陸續開闢，日籍旅客數不斷提升，星宇航空今（25）日宣布擴大招募日籍客艙組員。應徵者男女不拘，無論是否有客艙組員經驗，凡具備日本文部省認可國內外大專院校以上學歷及合格英文檢定證明，都可以至星宇航空招募網站報名。
記者許若茵／台北報導
星宇航空日本航線頗受旅客的喜愛及支持，目前已開闢東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、熊本等7個日本航點，隨著赴日觀光熱度恢復疫情前水準，9月份載客率平均達9成，第8個日本航點名古屋也即將於12月1日開航，看好旅運需求將持續上漲，星宇航空繼去年招募首批日籍組員後，再次擴大招募。
星宇航空說明，本次日籍客艙組員招募計畫，報名時間自即日起至2023年11月15日止，甄試流程分為英文視訊面試、現場甄試及體格檢查三階段，將於12月9日至11日在東京進行面試，預計錄取約60名。
星宇航空也說，錄取者規劃於明年4月入住星宇航空桃園運籌中心進行為期約4個月的地面訓練及機上實習，完訓後以東京或大阪為派遣基地，主要為來往台日雙方的國際航班旅客提供服務。
星宇航空表示，持續延攬優秀人才加入團隊，除日籍客艙組員，本國籍客艙組員職缺也持續徵才中，歡迎踴躍報考。