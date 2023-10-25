小S抓姦驚見吳慷仁 林熙蕾《此時此刻》愛上20年閨密林心如
徐熙娣（小S）和吳慷仁在Netflix影集《此時此刻》中「說好的輕井澤」單元都在抓姦，巧的是，小S抓姦時遇到吳慷仁，沒想到對方也正進行抓姦行動，原來2人的丈夫、妻子竟是一起外遇的對象，開啟一段既崩潰又奇特的相遇故事。林熙蕾與相識多年的好友林心如，她們在「你心裡的鬼」單元，詮釋從學生時期對彼此就有好感的好閨密，大談女女戀。
記者蔡依庭／綜合報導
小S在節目中曾透露想和吳慷仁合作，終於如願以償，她自信地說：「《此時此刻》10集我都很喜歡，既前衛又大膽，自己非常期待，尤其是我那集，應該會讓大家看到不一樣的我。」吳慷仁則透露讀本時就對小S留下深刻的印象：「因為我沒有跟她演過戲，讀本時感受到她已把劇本翻透，狀況非常好，非常專注，彼此間的默契滿好的，她是有經過很多歷練的人，對於生活對於家庭、對於自己是有某種沉澱的。」對小S讚譽有加。
製作人修杰楷也與劉品言一起合作其中單元「一家之主」，討論婚姻中男女誰該主外主內的話題。劉品言本來就相當熟識修杰楷，她表示：「很快找到夫妻的感覺。」同時對故事有感而發，「現在會真實的發現，要找一個可以跟你生活的人，如果我遇到一個這樣的煮夫，又會做菜、又會帶小孩、又有顏值、身材又好，那有什麼關係。」楊銘威、張軒睿所主演的單元為「完美的躲避球比賽」，張軒睿所飾初來乍到的職場菜鳥，遇上主管也是學長的楊銘威，沒想到長時間的相處，楊銘威再也藏不住「深櫃」的性取向，決定正視自己的內心。
林熙蕾許久沒有回歸演員身份，一看到劇本就被題材吸引，「是我以前沒有嘗試過的，與導演聊過後發現角色可以有些小小的挑戰，而且我沒有跟心如合作過，雖然我們認識很久，對我來說是一個全新的嘗試。」林心如在Netflix《此時此刻》中飾演一名新聞主播「羅欣藍」，笑說與林熙蕾已有20多年的交情，對彼此太熟悉，「雖然我們很熟，但演出同性之間的情感卻是陌生的，這是個純粹美好的愛情，當人生有第2次選擇的機會，我覺得這個角色她選擇了勇敢去接受這一切。」《此時此刻》11月10日全球Netflix上線。