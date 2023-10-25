▲肩膀常半夜痛到驚醒，竟是五十肩惹禍！　「2合併治療」解套

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五十肩比例女性較高 活動角度受限且症狀無法緩解奇美醫院復健部主治醫師邱如凰說明，原發性的沾黏性肩關節囊炎通常原因不明，但若病人本身有糖尿病、甲狀腺疾病，或曾經因腦中風或骨折而長期不動者；次發性的五十肩風險會較高。五十肩最常見的症狀包括肩膀疼痛和肩膀活動角度受限，這種疼痛可能向上或向下輻射至頭頸部或上臂，尤其在高舉手臂過頭或將手臂移到背後時會感到疼痛和僵硬。
此外，五十肩通常被認為是50歲人的疾病，但實際上常常發生在40至60歲的中年人，而女性患病的比例較男性高。
五十肩為自限性疾病 常見4個疾病階段過去通常認為五十肩是一種自限性的疾病，病人會依序經歷四個疾病階段，這個過程可能長達近兩年的時間。然而，最近的研究指出，如果不接受相關治療，大多數病人雖然最終疼痛會減輕，但角度仍然受到限制，甚至有些病人可能會停滯在某個階段，導致症狀持續無法得到緩解。
| 沾黏性肩關節囊炎(五十肩)病程，通常被分為四個階段
| 疼痛期(1-3個月)
| 疼痛首次出現
| 漸凍期(3-9個月)
| 疼痛加劇，角度受限程度增加
| 結凍期(9-15個月)
| 疼痛逐漸減輕，角度受限達到最嚴重
| 解凍期(15-24個月)
| 疼痛幾乎消失，角度仍然受到限制
五十肩治療方式多元 這兩種雙管齊下效果較佳五十肩的復健治療包含關節鬆動的徒手復健、深層熱療、類固醇注射以及肩關節囊擴張術注射治療，目前多數研究認為肩關節囊擴張術注射治療搭配徒手復健效果最佳。邱如凰指出，肩關節囊擴張術注射是醫生透過超音波導引，將大量液體精準地注入關節腔內，以撐開沾黏的關節腔。不僅可以縮短疾病持續的時間，還能加速疼痛的緩解，達到長期角度改善的效果。
邱如凰補充，肩關節囊擴張術注射可直接於門診操作，不需全身麻醉，一次療程以2至3次居多，但會因人而異，每個人適合的治療不盡相同，需要由專業醫師判斷找到最適合的選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59671
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