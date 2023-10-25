汪小菲被大S經紀人指控「一邊詆毀一邊示愛」！復婚不成怒告誹謗
汪小菲和大S（徐熙媛）前年離婚，為了生活費及家庭隱私權益等事鬧上法庭，沒想到他日前直播時突告白前妻，坦言內心仍有愛意，詢問眾人「復婚不好嗎？」慘遭大S經紀人廖瑋琪打臉，怒控他多次要求復婚不成，還「一邊詆毀一邊示愛」。結果汪小菲氣到不行，要求大S經紀人3日內道歉，否則要提告，據傳他已經委任律師正式提告刑事的加重誹謗罪，近日台北地檢署將傳喚廖女說明。大S經紀人則回應《NOWnews今日新聞》，表示「一切就交給律師團隊處理，我不擔心」。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲日前和中國網紅連線直播，坦承仍認愛著大S，把她當成家人，儘管彼此仍有官司，但聽聞大S確診生病、咳個不停，依舊相當掛心，喊話想要繼續照顧前妻，更爆料說具俊曄跑了、不在台灣，引發網友熱議。不過大S經紀人以4點聲明反擊，表示大S與具俊曄感情和睦幸福，汪小菲多次要求復婚不成，都遭到大S明確拒絕。
廖瑋琪強調，大S維權的信念很堅定，請汪小菲「別一邊詆毀一邊示愛」，以愛之名捏造不實，企圖干擾法庭審理。汪小菲不滿這個說法，認為是大S律師和經紀人挑撥婚姻關係，要求廖女公開道歉否則提告，據《三立新聞網》報導，汪小菲事後對大S經紀人提告加重誹謗罪，台北地檢署已分案，將廖女列為被告，近日將傳喚說明。