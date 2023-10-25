挺巴挺以論戰席捲大企業　星巴克與工會互告、Google員工連署抗議

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星巴克發聲明強調，不同意工會的觀點，且星巴克工會的觀點不能代表公司，但卻發文讓外界產生誤解，損害公司聲譽，因此對工會提告。星巴克工會也不甘示弱，旋即對星巴克提出反訴，稱公司發起訴訟是企圖損害工會並破壞其組織工作。
除了星巴克外，麥當勞的以色列加盟店之前宣布向以色列士兵免費供餐，也引發許多民眾不滿揚言抵制，中東地區的麥當勞加盟店紛紛與以色列加盟店劃清界線，強調以色列加盟店的供餐行為純屬個別決定，也有加盟店向加薩捐款，聲援巴勒斯坦。
另外，之前Google母公司Alphabet的CEO皮查伊（Sundar Pichai）發公開信談及以巴衝突，但被質疑偏袒以色列，數百位Google員工為此連署請願書表達抗議。
根據耶魯大學教授索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）的整理，有超過150間公司發聲譴責哈馬斯7日對以色列發動的攻擊，有些公司領導人還會特別強調自己與以色列的個人情感聯繫。
史丹佛大學教授蘇爾（Sarah Soule）認為，在譴責哈馬斯之餘，同時對該地區衝突的長遠歷史較有認知的企業，通常比較少遭到輿論「反噬」。但蘇爾也指出，越來越多的民眾對於企業發表這類聲明感到質疑，「發表這些聲明能夠解決什麼問題嗎？」
索南菲爾德則表示，企業執行長的聲音在社會有其獨特的作用，但企業在發表聲明時也應該權衡，特定議題與企業之間的相關性與潛在影響，企業必須要思考並自己做出決定。
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