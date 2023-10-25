啦啦隊女神艾璐爆「跳到今年退休」！扛不住家庭壓力　原因全說了

侯孝賢傳失智震撼國際　御用美術黃文英發聲了：希望侯導照顧身體

▲侯孝賢驚傳失智，御用美術指導黃文英做出回應。（圖／NOWnews資料照）
▲侯孝賢驚傳失智，御用美術指導黃文英做出回應。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒、黃雅琪／綜合報導

76歲國際名導侯孝賢今（25）日被外媒報導罹患阿茲海默症（俗稱失智症、老年痴呆症），求證侯孝賢導演兒子侯甫嶽，對方表示稍晚會發正式聲明，他的御用美術指導黃文英向《NOWnews今日新聞》表示：「我知道侯導身體的狀況，希望侯導能夠照顧好身體。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲侯孝賢驚傳失智被迫退休。（圖／NOWnews資料照）
▲侯孝賢驚傳失智被迫退休。（圖／NOWnews資料照）
黃文英近來忙導演處女作《車頂上的玄天上帝》宣傳，侯孝賢是該片監製，黃文英說，近期一直忙著《玄天上帝》後製，以及其他電影的拍攝工作，上週帶著作品參加夏威夷影展，剛回台北，正想邀請侯導來看自己的第一部作品，即聽聞候孝賢身體微恙。

▲《車頂上的玄天上帝》去年在台北霞海城隍廟舉行開鏡儀式，監製侯孝賢、導演黃文英、林依晨、周渝民、阮經天等演員及劇組團隊都一同參與。（圖／甲上娛樂提供）
▲《車頂上的玄天上帝》去年在台北霞海城隍廟舉行開鏡儀式，監製侯孝賢、導演黃文英、林依晨、周渝民、阮經天等演員及劇組團隊都一同參與。（圖／甲上娛樂提供）
▲《車頂上的玄天上帝》去年在霧峰林家宮保第園區取景，再現1940年代的華麗雅致的筵席氛圍，侯孝賢（右四）特地前往現場探班，給予導演黃文英（左四）及劇組諸多建議。（圖／甲上娛樂提供）
▲《車頂上的玄天上帝》去年在霧峰林家宮保第園區取景，再現1940年代的華麗雅致的筵席氛圍，侯孝賢（右四）特地前往現場探班，給予導演黃文英（左四）及劇組諸多建議。（圖／甲上娛樂提供）
「我知道侯導身體的狀況，但今天從外媒知道這個消息，當然希望侯導能夠照顧好身體，持續運動保持體力」，黃文英說，侯導不僅擔任《車頂上的玄天上帝》這部片的監製，參與開鏡儀式，去年拍攝時也數次至拍攝現場探班，給予劇組諸多建議，由衷感謝他。

侯孝賢小檔案

生日：1947年4月8日（76歲）

學歷：國立臺灣藝術專科學校

影壇成就：  台灣新電影浪潮代表人物
　　　　    《悲情城市》榮獲威尼斯影展金獅獎
　　　　　《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》拿下金馬獎最佳導演獎
　　　　　《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎
　　　　　  金馬獎終身成就獎

代表作：《戀戀風塵》、《悲情城市》、《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》

最後作品：《刺客聶隱娘》、《舒蘭河上》（籌拍中，家屬證實無法完成）

侯孝賢傳失智！從影半世紀被外媒讚「最偉大影人」　從沒想過退休

侯孝賢被驚爆失智！工作室關閉、員工解散　「未來不會再導戲了」

短今大素顏曝光！真實長相攤在陽光下　認了打醫美針「進廠維修」

快訊／侯孝賢爆失智關閉工作室！家屬發聲明　證實罹患阿茲海默症

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞