侯孝賢傳失智震撼國際 御用美術黃文英發聲了：希望侯導照顧身體
76歲國際名導侯孝賢今（25）日被外媒報導罹患阿茲海默症（俗稱失智症、老年痴呆症），求證侯孝賢導演兒子侯甫嶽，對方表示稍晚會發正式聲明，他的御用美術指導黃文英向《NOWnews今日新聞》表示：「我知道侯導身體的狀況，希望侯導能夠照顧好身體。」
記者楊穎軒、黃雅琪／綜合報導
黃文英近來忙導演處女作《車頂上的玄天上帝》宣傳，侯孝賢是該片監製，黃文英說，近期一直忙著《玄天上帝》後製，以及其他電影的拍攝工作，上週帶著作品參加夏威夷影展，剛回台北，正想邀請侯導來看自己的第一部作品，即聽聞候孝賢身體微恙。
「我知道侯導身體的狀況，但今天從外媒知道這個消息，當然希望侯導能夠照顧好身體，持續運動保持體力」，黃文英說，侯導不僅擔任《車頂上的玄天上帝》這部片的監製，參與開鏡儀式，去年拍攝時也數次至拍攝現場探班，給予劇組諸多建議，由衷感謝他。
侯孝賢小檔案
生日：1947年4月8日（76歲）
學歷：國立臺灣藝術專科學校
影壇成就： 台灣新電影浪潮代表人物
《悲情城市》榮獲威尼斯影展金獅獎
《悲情城市》、《好男好女》、《刺客聶隱娘》拿下金馬獎最佳導演獎
《刺客聶隱娘》榮獲坎城影展最佳導演獎
金馬獎終身成就獎
代表作：《戀戀風塵》、《悲情城市》、《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》
最後作品：《刺客聶隱娘》、《舒蘭河上》（籌拍中，家屬證實無法完成）