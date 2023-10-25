MLB／響尾蛇Ketel Marte獲國聯冠軍MVP 系列賽打擊率高達0.387
MLB亞利桑那響尾蛇在國聯冠軍戰G7，以4:2擊退費城費城人，順利在7戰4勝賽制中，以4勝3敗晉級世界大賽，在此系列響尾蛇二壘手Ketel Marte繳出打擊率0.387、12安包括4支二壘安打、1支三壘安打，順利拿下系列賽MVP，此外根據《CBS MLB》透露，若是費城人奪冠MVP將頒給強力左打Bryce Harper。
記者張志宇/綜合報導
Ketel Marte僅是響尾蛇隊史第二位獲得國聯冠軍戰MVP的球員，前一次為2001年的Craig Counsell，當年響尾蛇在國聯冠軍戰先斬亞特蘭大勇士，後在世界大賽擊退紐約洋基，順利捧起隊史首冠
早在國聯冠軍戰G3時，Ketel Marte擊出再見安打，就引來響尾蛇名宿強打Luis Gonzalez的稱讚並表示，「我告訴他，如果你進到季後賽，那才是你該發光的時刻，而他絕對沒讓人失望，從季後賽開始他就一路撐起我們。」值得一提，Luis Gonzalez正是響尾蛇在2001年世界大賽G7，從紐約洋基終結者Mariano Rivera手中擊出再見安打的選手。
Ketel Marte在此系列戰7場出賽，貢獻12安、包括4支二壘安打、1支三壘安打與1次盜壘，打擊三圍為.387/.406/.581，系列賽OPS為0.987，順利摘下生涯首座國聯冠軍戰MVP，響尾蛇則是自2001年後，睽違22年再闖入世界大賽。