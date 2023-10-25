國民黨喊民調、初選各半？柯文哲：砒霜喝一罐、半罐都是死
藍白合從14日開首場幕僚會議後至今無共識，民眾黨堅持以全民調方式決定人選，國民黨則拋出，民調、民主初選方案並行。民眾黨總統參選人柯文哲今(25）日被問及是否可接受民調、初選各半？柯文哲拿砒霜比喻，稱「一罐砒霜喝下去會死，半罐還是會死掉」，對於初選大家心理有數，投票所還要設在國民黨服務處，直呼「還沒投都知道會死掉」。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日在新北市新莊競選總部舉辦「開創壯世代 美好第三人生」政策記者會，媒體詢問競總地點為何選在新莊，是否劍指國民黨總統參選人、新北市長侯友宜？柯文哲說，選在此處純屬剛好，沒有什麼特別理由，就是找一找就找到這。
至於藍白合卡關，是否可接受民調、民主初選方案並行？柯文哲表示，「一罐砒霜喝下去會死，半罐還是會死掉」，開放式初選大家心理有數，投開票所設在國民黨服務處，直呼「還沒投都知道會死掉」。
柯文哲再度重申，他是個很尊重數字的人，「給我3天，做個2000份民調，手機、市話各半，就非常準了」。
針對侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介表示，若柯文哲召集不到200位志工監票，對柯文哲將來選總統擔憂？柯文哲回應說，他要擔憂的事有很多，「我跟你說，放心好了，我還是相信民調」，台灣的選舉動員慢慢的從那種動員，比方說3萬人，每40人一輛遊覽車要花2萬元，問題這種動員幾萬人出來的造勢場合，對實際選票到底有沒有用？也許20年前有用，「現在我覺得那效果在遞減」。