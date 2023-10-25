失智症纏身！布魯斯威利喪失溝通能力 羅賓威廉斯遺憾離開人世
3度榮獲金馬導演獎的大導演侯孝賢，今（25）日傳出罹患失智症，未來不會再拍攝任何作品，正式從影壇退休，侯孝賢兒子則表示稍晚會發正式聲明。事實上，名人受失智症所苦的還有布魯斯威利（Bruce Willis）和羅賓威廉斯（Robin Williams），克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）則是罹病高風險族群。
記者薛羽彤／綜合報導
克里斯漢斯沃因演出《雷神索爾》廣為人知，2022年年底他在紀錄片《Limitless》中提到，在一次的抽血檢測中，他發現自己是罹患阿茲海默症（俗稱老年癡呆）的高風險族群，機率是一般人的8到10倍，他坦言這是他「最大的恐懼」，讓他決定暫時息影一陣子，好好陪伴家人。
68歲好萊塢動作巨星布魯斯威利，去年3月宣布罹患失語症被迫息影，後來確診額顳葉失智症，最大的症狀即喪失溝通能力。妻子艾瑪赫明（Emma Heming Willis）也表示布魯斯威利似乎不清楚自己罹患了失智症，「認知能力並不樂觀」且有嚴重惡化趨勢。
好萊塢喜劇泰斗羅賓威廉斯曾演過《心靈捕手》、《博物館驚魂夜》等多部電影，2014年他輕生離世享壽63歲。羅賓威廉斯生前被診斷出罹患帕金森氏症，當時媒體報導，羅賓威廉斯後來又罹患憂鬱症，才選擇走上絕路。不過事後遺孀蘇珊許奈德透露，羅賓威廉斯罹患的是路易氏體失智症，病魔不斷侵蝕羅賓威廉斯的身心靈，使他活動功能和語言能力逐漸退化，最終還是承受不住而潰堤，選擇離開人世間。
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