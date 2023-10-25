中企計劃投資越南高鐵！串連河內至胡志明 投資額逾648億美元
中國第三屆「一帶一路」國際合作高峰會（BRF3）剛在北京落幕，越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）首度率團參與多邊外交活動，另外越南計畫與投資部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）19日會見中企代表時，中企代表透露今後將會擴大對越投資和業務的計畫。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據越南媒體《Lao Động》，中國交通建設集團有限公司代表、中國港灣工程有限責任公司總經理白銀戰舉行工作會議時，白銀戰介紹了中國交建在越南的投資經營情況。據悉，中國交建於1996年開始在越南開展業務，迄今已成功實施了20多個基礎設施和能源項目，例如，河內—海防高速公路、蓋梅—施威港群建設項目、平順省永新燃煤電廠、風電項目等。
白銀戰指出，未來中國交建希望參與越南的重大基礎設施發展計畫和項目，例如南北高鐵、投資建設胡志明市高速公路、風電開發等。越南的南北高鐵項目預計將透過建設一條長達1559公里的鐵路，連接起首都河內至南部商業中心胡志明市。2022年底，越南交通運輸部和計畫與投資部兩部門就方案達成一致，投資金額高達648億美元。
阮志勇另外在會議上指出，越南政府已發布《2021-2030年階段基礎設施發展行動計畫和2050年願景》、《2021-2030年階段國家電力發展規畫和2050年願景》（簡稱：第8個電力規畫）。根據這些政策，越南鼓勵有財力、技術、管理水準較高的企業參與重點基礎設施項目招標，等同張開臂膀歡迎中國或外國企業大舉投資，興建越南的基礎建設，讓雙邊貿易都能雙贏。