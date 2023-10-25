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竹縣狂犬病預防注射及寵物登記　27日芎林開打11月橫山寶山各兩場

▲動保所呼籲，務必遵守「2不1要」的原則，亦即「不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年要帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」。（圖／新竹縣政府提供）
▲動保所呼籲，務必遵守「2不1要」的原則，亦即「不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年要帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」。（圖／新竹縣政府提供）

記者李春台／新竹報導

為防範狂犬病，新竹縣動物保護防疫所訂於10月27日（週五）在芎林村活動中心辦理狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動，狂犬病疫苗注射費用每劑200元，毛小孩於活動現場完成疫苗注射，還可免費贈送晶片植入及寵物登記，11月2、3日在橫山鄉老人文康中心，11月9、10日在寶山鄉公所前將各舉辦兩場，歡迎飼主帶家中寵物就近施打疫苗，增加毛寶貝的保護力。

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新竹縣動物保護防疫所彭正宇所長指出，縣長楊文科致力打造友善動物城市，上任後新建了動物保護教育園區，園區兼顧動物福利、流浪動物收容的友善環境及動保教育功能。彭所長說，新竹縣雖然不是狂犬病疫區，但為守護毛小孩的健康，建議3個月齡以上的犬貓一定要每年施打狂犬病疫苗。

▲新竹縣狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動時間表。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動時間表。（圖／新竹縣政府提供）
動物保護防疫所呼籲，防範狂犬病在人畜間傳播，請務必遵守「2不1要」的原則，亦即「不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年要帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」，這樣才能保護毛孩子並守護家人！

動物保護防疫所提醒，參加狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動的飼主需年滿18歲，要攜帶身分證，如有相關問題可向所轄鄉公所洽詢，假使遇宣布停班將另行公告活動時間。

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