竹縣狂犬病預防注射及寵物登記 27日芎林開打11月橫山寶山各兩場
為防範狂犬病，新竹縣動物保護防疫所訂於10月27日（週五）在芎林村活動中心辦理狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動，狂犬病疫苗注射費用每劑200元，毛小孩於活動現場完成疫苗注射，還可免費贈送晶片植入及寵物登記，11月2、3日在橫山鄉老人文康中心，11月9、10日在寶山鄉公所前將各舉辦兩場，歡迎飼主帶家中寵物就近施打疫苗，增加毛寶貝的保護力。
記者李春台／新竹報導
新竹縣動物保護防疫所彭正宇所長指出，縣長楊文科致力打造友善動物城市，上任後新建了動物保護教育園區，園區兼顧動物福利、流浪動物收容的友善環境及動保教育功能。彭所長說，新竹縣雖然不是狂犬病疫區，但為守護毛小孩的健康，建議3個月齡以上的犬貓一定要每年施打狂犬病疫苗。
動物保護防疫所呼籲，防範狂犬病在人畜間傳播，請務必遵守「2不1要」的原則，亦即「不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年要帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」，這樣才能保護毛孩子並守護家人！
動物保護防疫所提醒，參加狂犬病預防注射及寵物登記巡迴活動的飼主需年滿18歲，要攜帶身分證，如有相關問題可向所轄鄉公所洽詢，假使遇宣布停班將另行公告活動時間。