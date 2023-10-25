清潔隊員節新北表揚106位績優隊員 中央贈防寒背心、袖套感謝
每年的10月25日是清潔隊員節，為了感謝新北市5,000多位清潔隊員的努力和付出，新北市政府環保局今（25）日在板橋第二運動場舉辦績優清潔人員表揚及自帶環保餐具的「不塑」園遊會慶祝活動。典禮上新北市代理市長、副市長劉和然親自頒獎表揚106位年度績優清潔人員、職安衛人員及交通安全管理人員，並由環境部長薛富盛代表中央致贈保暖防寒背心2雙袖套給清潔隊員，2人最後一同揭開「環保方程式煥然新北市」的主題道具，象徵共同發揮作用，成就煥然一新且宜居永續的新北市。
記者吳嘉億／新北報導
薛富盛表示，感念清潔隊員默默守護環境的貢獻，環境部也一直致力於推動清潔隊員的工作安全及照護，自108年起，每年補助地方政府購置隊員工作服等裝備，今年更為讓隊員在冬天執行勤務時能得以禦寒，夏日能防曬，再增購1件保暖背心及2雙袖套，讓所有隊員感受到政府的照護心意。
劉和然表示，清潔隊員的工作全年無休，穿梭在大街小巷進行環境維護和垃圾收運，日曬雨淋都不停歇，而新冠肺炎疫情甫結束，登革熱疫情又起，在鄰里間孳清消毒也總是看得到他們的身影，他們是在第一線默默地守護環境與市民健康的無名英雄，在城市的角落默默貢獻他們的心力；在這個屬於清潔隊員的節日，也要代表市民向辛苦的清潔隊員們道聲感謝。
新北市政府環保局說明，新北市每年都會與隊員們一同慶祝清潔隊員節，今年特別以園遊會的形式讓清潔隊員們同歡，活動中響應不塑行動，由同仁自行攜帶或租借社會企業青瓢所提供的環保餐具盛裝餐食，歡樂之餘不忘愛環保，並結合趣味競賽、表演等活動，讓清潔隊員在這個專屬的節日都能好好放鬆一下。
新北市政府環保局指出，近年疫情頻生，不論是戶外環境孳清、噴藥、消毒等工作，都能看到清潔隊員堅守工作崗位的身影，縱使碰到颱風來襲，清潔隊員也總能使命必達，迅速完成災後環境復原工作；而績優清潔隊員更是其中的表率，期許這樣的責任與使命能一直傳承下去，讓環境更美好。