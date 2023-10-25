巧合？趙天麟轉國防委員會有玄機　馬文君爆料：就在中國女來台後

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馬文君說，一 ，如今揭露的資訊顯示，該名張姓女子存有大量與趙天麟自拍照片，走到哪，拍到哪，趙天麟究竟是在什麼樣的情況下，願意與該女子自拍，留下婚內不軌的證據？要說只是被濃情蜜意沖昏頭，未免太不合常情。
馬文君再指，二， 張姓女子除了大量拍照「存證」，張姓女子竟然還留存了2018年6月，由趙天麟國會助理擔保簽證來台的切結書，事隔5年之後，成為「擠牙膏式」爆料的素材，心思之縝密，準備之周詳，難道不是「設局」？
馬文君說，三，張姓女子在2018年6月，透過趙天麟國會助理作保來台之後，原本長期服務於立法院內政委員會，或是衛環委員會的趙天麟，就從2019年2月第九屆第七會期起，改投入國防外交委員會，並常駐至今，還兩度擔任召委，按照綠營早先對自己的質疑，這時間巧合？動機轉換？難道不啟人疑竇？
馬文君表示，自己依法行使立委職權，公開交付爆料音檔，就成了國安破口，趙天麟從台灣玩到對岸，從對岸玩到東京，到底與張姓女子都聊了些什麼？為什麼倏地投入國防外交？張姓女子到底什麼身份？「這無關退不退選，而是國安危機，應該立即展開調查！」
馬文君提及，不要忘了，當初潛艦國造總召集人黃曙光說，「有立委為了蠅頭小利一直在搞」、「有軍火商將機密交給中國大使館」，黃曙光稱，「不是馬文君，那又會是哪位立委呢」，東京除了有愛情摩天輪，還有中國大使館。