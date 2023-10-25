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環保杯拿出來！高鐵上買熱飲現折5元　會員優惠「最高每杯省8元」

▲台灣高鐵宣布，自備環保杯買熱飲現折5元。（圖／高鐵提供）
▲台灣高鐵宣布，自備環保杯買熱飲現折5元。（圖／高鐵提供）

記者許若茵／台北報導

環保一起來！高鐵今（25）日宣布，自11月1日起，旅客自備環保杯，在高鐵列車上買熱飲，就可以現折5元，若出示會員，還可同享95折，以售價50元的咖啡來說，每一杯就可以優惠8元。

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高鐵表示，秉持「永續運輸」理念，積極實踐企業社會責任，更結合政府「2050淨零碳排」政策目標，宣布自11月1日起，旅客凡自備環保杯於高鐵列車上購買熱飲，即可現折5元，若同時以手機出示高鐵TGo會員畫面，可同享95折優惠。

高鐵指出，同時，列車上各項服務品也持續調整成更加符合環保減塑的材質，包括將固定高鐵便當盒蓋的鬆緊帶改用貼紙黏貼、便當餐具則改提供對環境更加友善的竹製品、不再提供塑膠吸管以及商務車廂提供的瓶裝水則改用減塑輕量瓶。

此外，高鐵除了持續鼓勵旅客使用無紙化電子票證乘車外，即日起，旅客透過「T-EX行動購票」App（需更新至6.70以上版本）購買對號座與自由座車票，App票證資訊將依行程顯示碳排放資訊，讓旅客進一步掌握高鐵旅程綠色、低碳的特性。歡迎旅客多加利用「T-EX行動購票」App購票乘車，輕鬆享受便利、環保的高鐵旅程。

高鐵列車目前共販售二款熱飲，分別是咖啡（售價50元）與紅茶（售價40元）。自11月1日起，旅客凡自備環保杯且手機同步出示高鐵TGo會員畫面，則享咖啡每杯42元或紅茶每杯33元的優惠價格回饋。高鐵歡迎旅客自備耐熱材質的環保杯，並請於購買熱飲前自行確認杯內無其他殘留的飲料，以免影響咖啡或紅茶的風味與品質。此外，特別提醒旅客若使用其他一次性杯/瓶購買熱飲，則恕不適用現折優惠。

根據環境部「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，高鐵列車上販售飲料原不受相關規範限制。但高鐵公司以更積極的態度響應環保政策，並將列車服務結合ESG理，希望向旅客推廣「自備、重複、少用」的習慣，從源頭減少一次性飲料杯垃圾產量，營造更加環境友善的乘車空間。未來，台灣高鐵公司將在追求環境永續、實踐ESG理念與提升經營效益之各項指標中尋求創新經營模式，積極發揮「綠色運具」優勢，提升能源使用效率與環境永續競爭力，朝向成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景邁進。


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