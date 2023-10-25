舞台劇《謝謝大家收看》高雄衛武營10/27演出取消
舞台劇《謝謝大家收看》原訂10/27於高雄衛武營演出，但因為主要佈景臨時損壞，需緊急重新製作，主辦單位金星文創緊急宣佈需取消10/27晚場在衛武營的演出。金星文創強調，僅只這一場有所變動，其餘10/28午場與晚場、10/29午場演出不變。主辦單位即日起啟動10/27晚場退票流程，票款將全額退還。
記者陳美嘉／高雄報導
《謝謝大家收看》監製王偉忠表示，對已經購買10/27票券的一千二百多位觀眾感到非常抱歉。這是非常痛苦的決定，基於確保演出品質，以及對觀眾的尊重，無法在道具佈景未臻完美時進行演出，因此必須忍痛取消週五的場次；王偉忠強調，10月28日週六即可完成所有準備，順利演出，演員們一定會全力以赴，做出最好的演出回饋觀眾。
主辦單位金星文創表示，觀眾如果願意退票之後再購買其他場次的票券，仍有票券可以選購，可以提供退票觀眾8折折扣碼重新購票；同時衛武營四樓座位區因為視線角度較斜，原本未開放銷售，現因場次減縮，週六與週日的三場演出都將開放四樓讓觀眾購票，並提供「$800元 視線遮蔽區」七折優惠票價($560元)。相關辦法及最新資訊將公佈於主辦單位金星文創的臉書。